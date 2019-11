Uomini e donne | Juan Luis conosce Paola e il web attacca | ' Sfrutta Gemma per visibilità'

Uomini e Donne oggi : guai per Giulio - la sfuriata di Giovanna : Uomini e Donne oggi Trono Classico: inizia il percorso di Veronica e Carlo, Giulio fa infuriare Giovanna oggi a Uomini e Donne vedremo protagonisti tronisti e corteggiatori del Trono Classico. Mentre Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli hanno già dei percorsi ben avanzati, Veronica Burchielli e Carlo Pietropoli si ritrovano a iniziare proprio oggi la loro […] L'articolo Uomini e Donne oggi: guai per Giulio, la sfuriata di Giovanna ...

Uomini e Donne - Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon : l’annuncio dopo la scelta : Il trono classico di Uomini e Donne è sempre più movimentato. Dalle anticipazioni delle ultime registrazioni si è appreso che Giulio Raselli è ancora molto lontano dal prendere una decisione. La sua scelta, insomma, non avverrà a breve e questa confessione ha fatto infuriare le sue corteggiatrici. Giulia e Giovanna, che dopo aver disertato la puntata si sono ripresentate in studio non hanno preso bene questo rimandare del tronista e ne è nata ...

Uomini E DONNE/ Veronica Ursida : 'Stavo male ma...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news Trono Over: Veronica Ursida malata sui social, tornerà in studio per la nuova registrazione?

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi - 21 novembre : Giulio e la mamma.. - Trono classico - : Uomini e Donne, Anticipazioni puntata di oggi, 21 novembre: Giulio Raselli mette Giulia e Giovanna alle strette ma rivela alcuni dettagli sulla madre...

Anticipazioni Uomini e donne : Zarino sarà istruttore di crossfit ad Amici : L'uscita di scena di Alessandro Zarino ha scatenato più di qualche polemica tra i telespettatori di Uomini e donne dopo la puntata del Trono Classico trasmessa la scorsa settimana. Il giovane napoletano è stato, infatti, invitato da Maria De Filippi a fare una scelta rapida per evitare di perdere Veronica Burchielli, particolarmente insofferente davanti alla sua decisione. La corteggiatrice, però, gli ha rifilato un 'no' e lui è stato fatto ...

“Quel posto è di Alessandro Zarino”. Maria De Filippi lancia la bomba : il colpaccio dell’ex tronista di Uomini e Donne : È arrivata come un fulmine a ciel sereno la scelta di Alessandro Zarino a Uomini e Donne. Il tronista, dopo una furiosa litigata con la corteggiatrice Veronica Burchielli, ha deciso di sceglierla per evitare di perderla, ma la giovane non ha creduto ad una sola parola di quello che lui ha cercato di dirle e gli ha rifilato un secco no, accentando invece di buon grado il trono offertole poco prima di abbandonare lo studio da Maria De Filippi. “Ho ...

Uomini e Donne oggi : Giulio Raselli finge? Arriva una segnalazione : Giulio Raselli: spunta una segnalazione nel Trono Classico di Uomini e Donne Chiuso il capitolo dedicato al Trono Over, che tornerà in onda lunedì prossimo con tre nuove puntate, oggi a Uomini e Donne si tornerà a parlare del Trono Classico e in particolare delle peripezie sentimentali di Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche, Veronica Burchielli e Carlo Pietropoli. Al centro delle polemiche nell’appuntamento del giovedì con il programma ...

Uomini e donne spoiler - Giulio ammette di non essere pronto per la scelta finale : Mercoledì 20 novembre si è tenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne. Attraverso il portale 'Il vicolo delle news' si è appreso tutto quello che è accaduto. Si è tornato a parlare dell'ex tronista Alessandro Zarino il quale prenderà parte ad un nuovo progetto riguardante Amici 19. Oltre a Giulio Raselli e alle sue due corteggiatrici Giulia e Giovanna, l'attenzione si è concentrata sulla nuova tronista Veronica. ...

Uomini e Donne - rivolta contro Giulio Raselli : tutte contro il tronista dopo la confessione sulla scelta : Trono classico, quante novità nella nuova registrazione. Al centro della puntata che vedremo in onda tra qualche settimana ancora una volta Giulio Raselli. dopo l’addio di Sara Tozzi, che nel frattempo è tornata insieme al suo ex, i colleghi dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia hanno già scelto. Alessandro Zarino ha preso un secco no da Veronica, a cui poi Maria De Filippi ha offerto il posto da tronista, mentre Giulia Quattrociocche è ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni 21 novembre : scarpa in faccia a Giulio - Trono classico - : Uomini e Donne, Anticipazioni 21 novembre 2019: guai in vista per Giulio Raselli. Il tronista si becca una scarpa da una corteggiatrice

Uomini e donne - Karina Cascella contro Barbara De Santi per il ballo con Jean Luis Ciano : Karina Cascella, nonostante da tempo non partecipi più come opinionista all'interno della trasmissione Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi che le ha regalato grande popolarità in televisione, continua tuttavia a seguire da casa le avventure dei tronisti. Durante una delle puntate scorse del dating show di Canale 5, Karina Cascella è intervenuta sulle Storie di Instagram per criticare il comportamento di Barbara De Santi, dama del ...

Uomini e Donne - scintille tra Nicole e Violeta : lo ‘scambio di cortesie’ : Uomini e Donne: scintille tra Nicole Mazzocato e Violeta Mangriña, attuale fidanzata di Fabio Colloricchio. Lo scambio di cortesie e “L’avatar” scintille tra Nicole Mazzocato e Violeta Mangriña, rispettivamente l’ex e l’attuale fidanzata di Fabio Colloricchio, celebre tronista ‘del tempo che fu’ di Uomini e Donne. Le due ragazze sono tornate a punzecchiarsi sui social, […] L'articolo Uomini e ...

Veronica Burchielli prima e dopo : le foto della nuova tronista di Uomini e Donne : Veronica Bruchielli è diventata tronista di Uomini e Donne in modo inaspettato. dopo il ‘no’ rifilato ad Alessandro Zarino, ha ricevuto la proposta di sedere sulla famosa poltrona rossa in puntata, direttamente da Maria De Filippi. E così Veronica, che è nata a La Spezia nel 1995 e ha accettato subito, sarà una delle protagoniste del pomeriggio di Canale 5. Non tutti i telespettatori, però, sono soddisfatti di questa scelta. Ad avviso di alcuni ...

Anticipazioni Uomini e Donne : torna Alessandro Zarino. Giulio in crisi : Alessandro Zarino torna a Uomini e Donne: ecco perchè Oggi c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E in base alle Anticipazioni riportate dal portale Il Vicolo ne sono successe di ogni. Ma non è finita qua perchè in studio c’era anche una vecchia conoscenza dei fan del dating show: Alessandro Zarino. E’ tornato per corteggiare la tronista Veronica Burchielli? Assolutamente no. Difatti Maria De Filippi ha spiegato ...