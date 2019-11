Una cena al posto del conclave | Conte porta i ministri a mangiare fuori per affrontare i

Mimmo Calopresti racconta Una scena di Aspromonte – La terra degli ultimi : “In questa scena il poeta del paese insegna a tutti cos’è il circo. Ma poi il clima festoso viene rovinato, come accade spesso nella vita”, spiega il regista. Leggi

Insegue Una donna completamente nudo e poi l’aggredisce : la scena choc ripresa delle telecamere : Una donna non identificata stava camminando da sola in una strada vicino a casa sua in Brasile, quando è stata aggredita. Il filmato delle telecamere di videosorveglianza mostra il momento in cui un uomo nudo esce dalla sua auto, per poi afferrarla per la vita. Fortunatamente la sua vittima riesce a fuggire.Continua a leggere

Andrea Damante ha Una nuova fiamma : beccato a cena con Viviana Vizzini : Dopo il gossip riguardante il presunto flirt di Andrea Damante con Belen Rodriguez e la chiacchieratissima storia con Giulia De Lellis, sembra che il dj veronese abbia ritrovato l’amore. Solo qualche mese fa, Damante raccontava a Silvia Toffanin di essere ancora single e di non aver voluto legarsi a nessun altra donna dopo la De Lellis perché si sentiva ancora sentimentalmente coinvolto dalla sua ex. “Non me la sentivo di iniziare una storia, ...

CorSport : Ronaldo-Sarri - clima disteso alla Continassa. Presto Una cena per un chiarimento post-sostituzione : Sembrerebbe tutto tranquillo in casa Juve, sul fronte Ronaldo-Sarri. Dopo le polemiche legate alla doppia sostituzione del Fenomeno da parte del tecnico bianconero (prima in Champions e poi in campionato) e la tripletta con cui il portoghese ha dimostrato di stare benissimo, al contrario di quanto affermato da Sarri, i due, ieri, si sono ritrovati in allenamento alla Continassa. Il Corriere dello Sport scrive che il clima era sereno. Cristiano è ...

Danilo svela un clamoroso retroscena su Cristiano Ronaldo : “Una volta mi ha detto che…” : Danilo e quel curiosissimo aneddoto su Cristiano Ronaldo: il calciatore brasiliano spiazza tutti col racconto su CR7 Cristiano Ronaldo non ha mai nascosto una grande sicurezza di se stesso e, nei giorni scorsi è arrivata l’ennesima conferma della fiducia che il calciatore portoghese ripone in se stesso. Danilo, compagno di squadra di CR7 alla Juventus, ha infatti svelato nei giorni scorsi un aneddotto davvero curioso e simpatico ...

Taylor Mega - retroscena spiazzante a Live : “Mi hanno fatto Una flebo” : Live Non è la d’Urso: Taylor Mega svela un retroscena sul collegamento con Barbara Taylor Mega, dopo l’esilarante collegamento da Sharm el-Sheikh, è ritornata negli studi di Live Non è la d’Urso. La bionda influencer ha svelato, durante la diretta, uno spiazzante retroscena sul collegamento con Barbara d’Urso, ammettendo che il giorno dopo, a causa della pessima qualità degli alcolici assunti, è dovuta andare in ...

Venezia : trattoria Zanze XVI lancia - 'regala Una cena per aiutare la città' (2) : (Adnkronos) - Zanze XVI è sorto nello stesso luogo della storica trattoria dalla Zanze, punto di riferimento cittadino in cui già dalla fine del Sedicesimo secolo (da qui il nome) si ristoravano commensali del luogo e gente di passaggio, con l’obiettivo di fondere l’accoglienza e la convivialità tip

Venezia : trattoria Zanze XVI lancia - ‘regala Una cena per aiutare la città’ : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) – Una cena per aiutare Venezia a risollevarsi dopo la devastazione provocata dall’acqua alta nella scorsa settimana. è l’iniziativa di Zanze XVI, trattoria di fondamenta dei Tolentini che in questi giorni, come moltissime altre attività commerciali lagunari, è stata messa in ginocchio dalle numerose alte maree eccezionali, tra tutte quella della notte tra il 12 e il 13 novembre che ha toccato ...

Venezia : trattoria Zanze XVI lancia - ‘regala Una cena per aiutare la città’ (2) : (Adnkronos) – Zanze XVI è sorto nello stesso luogo della storica trattoria dalla Zanze, punto di riferimento cittadino in cui già dalla fine del Sedicesimo secolo (da qui il nome) si ristoravano commensali del luogo e gente di passaggio, con l’obiettivo di fondere l’accoglienza e la convivialità tipiche dell’osteria con una cucina di alto profilo. Il progetto nasce dall’idea di due giovani imprenditori ...

Luigi Di Maio - i 12 facilitatori che lo faranno fuori. Retroscena dal M5s : si sparge Una voce : "Non è un momento semplice". Luigi Di Maio lo ha ammesso senza troppi fronzoli, tra i militanti grillini di Casoria. La "riorganizzazione" del Movimento 5 Stelle sarà dolorosa, perché deve cancellare via almeno due anni di polemiche interne e veleni personali, a cui si è aggiunta la progressiva eros

Sardine - dopo Bologna il flash mob a Firenze per Una cena elettorale di Salvini : Firenze come Bologna, le "Sardine" arrivano anche in Toscana. dopo aver invaso giovedì scorso piazza Maggiore, questo bizzarro movimento di protesta contro Matteo Salvini è...

Elisabetta Trenta - il retroscena : Una clamorosa bocciatura ai Servizi segreti. E Di Maio l'ha fatta ministra : Elisabetta Trenta, grillina ex ministro della difesa, poco prima dell'investitura al governo, non avrebbe superato il concorso dei Servizi segreti. È quanto emerge dai documenti dall'Aise (il Servizio d'intelligence estero, ex Sismi), vagliati dal quotidiano Il Giornale. La Trenta, dopo aver superat

Renzi - tornare al centro della scena è Una missione (quasi) impossibile : Matteo Renzi sostiene in parlamento l'esecutivo, ma per far parlare di Italia Viva deve pungolare quotidianamente il governo...

MotoGP - Maverick Vinales corteggiato dalla Ducati per il 2021. Ma Una Yamaha competitiva potrebbe mutare gli scenari : Fino a qualche mese fa il mercato piloti in MotoGP parlava di tanti nomi, ma il suo veniva sempre messo in secondo piano. Maverick Vinales, perchè stiamo parlando del pilota nativo di Figueres, non riusciva a venire a capo della sua M1. Le prestazioni dell’ex Suzuki lasciavano molto a desiderare, e in casa Yamaha iniziavano a nascere forti dubbi a livello dirigenziale. Lo spagnolo ha spazzato via tutto con un cambio di marcia notevole, nel ...