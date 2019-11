Un posto al sole | anticipazioni 2020 | ROSSELLA | nuove storie per lei!

Fonte : tvsoap

(Di giovedì 21 novembre 2019) Come avrete probabilmente notato, in questo autunno 2019 il personaggio dinon è molto al centro della scena nelle vicende di Unal. Le cose cambieranno in futuro? Unalspoiler, Giorgia Gianetiempo su Instagram: “Le miesono fighissime!” Ebbene, pare di sì! In un recente post pubblicato su Instagram, la giovane attrice Giorgia Gianetiempo (che a Upas interpreta appunto la figlia di Silvia) annuncia novità importanti per il suo ruolo: Sto leggendo alcuni copioni delleche dovrà vivere l’altra mia Lei ()… Sono fighissime! Secondo voi checi saranno? Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Eh già: di cosa si tratterà? Nuovi amori o trame di altro tipo? Da quel che possiamo dedurre, le scene in questione non sono state ancora girate e quindi ...

