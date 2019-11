Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 13 | 10

Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Secondo l’ultima indagine sull’antisemitismo svolte in Europa Canada Sudafrica Argentina e Brasile tra aprile e giugno di quest’anno un europeo su 4 gr 25% della popolazione nutre forti attitudini negative verso gli ebrei sentimenti antisemiti emergono dall’indagine condizionata della anti-defamation League una organizzazione ...

corruzione in appalti 20 persone sono state raggiunte da ordinanze di custodia cautelare per corruzione e turbativa d'asta falso nella aggiudicazione di appalti pubblici tra gli interessati dipendenti pubblici e imprenditori perquisiti uffici della pubblica amministrazione società abitazioni private tra Roma Napoli e Frosinone

Ultime Notizie Roma del 21-11-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio scade quest’oggi In termine di presentazione dell’offerta vincolante per Alitalia Ferrovie dello Stato prende atto che Lufthansa non intende aprire il portafoglio et l’ansia si sfila non ci sono ancora le condizioni necessarie per il consorzio sulla compagnia di bandiera italiana resta disponibile Comunque a ...

c'è stata un'esplosione mortale ieri sera 5 morti 2 feriti gravi questo il bilancio di quanto avvenuto in una fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina feriti ricoverati con ustioni il figlio del proprietario della fabbrica e due operai tre morti la moglie titolare

sono cinque le vittime dell'esplosione avvenuta ieri sera a Barcellona Pozzo di Gotto in una fabbrica di fuochi d'artificio esplosione fino a Milazzo in provincia di Messina Ci sono feriti ricoverati con ustioni 3 morti la moglie del titolare secondo i carabinieri ci sarebbero state ed esplosioni nella fabbrica

c'è stata un'esplosione mortale ieri sera 5 morti 2 feriti gravi questo il bilancio di avvenuto in una fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina feriti ricoverati con ustioni il figlio del proprietario della fabbrica e due operai tra i morti la moglie del titolare

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 va riequilibrata - parla Baretta : Pensioni ultime notizie: Quota 100 va riequilibrata, parla Baretta Intervistato da Il Foglio, il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Pier Paolo Baretta ha parlato di Quota 100. La misura di pensione anticipata, che scadrà il 31 dicembre 2021, è al centro delle discussioni politiche più recenti, con Italia Viva che è il partito che più si oppone a tale misura, proponendone l’abolizione per una ridistribuzione delle ...

Serie A - Ultime dai campi : Ribery ha la febbre - falso allarme Immobile - buone notizie per Sarri : NAPOLI – Mattinata di lavoro per il Napoli che prepara l’anticipo di sabato, alle 18, in casa del Milan. Per gli azzurri di Ancelotti prima parte di sessione dedicata al riscaldamento a secco con l’ausilio di ostacoli bassi. Successivamente torello e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Allan ha svolto gran parte della seduta in gruppo. Lavoro differenziato per Ghoulam. Milik prosegue la sua tabella ...

via libera della commissione Unione Europea alla manovra italiana 2020 nonostante per Bruxelles pone Rischi di non rispetto del patto di stabilità la commissione Ue tornerà valutari punti pubblici in primavera il vicepresidente della commissione dombrovskis spiega infatti che preoccupano i debiti alti che non sono stati ridotti abbastanza velocemente di Italia

ex Ilva la procura di Milano che Indaga sul caso arcelormittal punta a portare i primi esiti degli accertamenti di questi giorni nella causa civile con udienza fissata per il 27 novembre su ricorso d'urgenza dei commissari Ilva gli inquirenti stanno cercando di capire se siano stati o meno svuotate le casse il magazzino del ex

via libera della commissione Unione Europea la manovra italiana 2020 nonostante per Bruxelles poi rischi di non rispetto del patto di stabilità per valutare i conti pubblici in primavera il vicepresidente della commissione dombrovskis spiega infatti che preoccupano i debiti alti che non sono stati ridotti abbastanza velocemente di Italia