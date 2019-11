Ultime Napoli | parla Ciccio Graziani | “Ancelotti carico e motivato | la situazione

Le notizie del giorno – La linea dura del Napoli - il caso Cristiano Ronaldo e le Ultime di calciomercato : Le notizie del giorno – Prosegue la linea dura in casa Napoli, nessun passo indietro nel rapporto incrinato tra società e calciatori. Trite e ritrite le ultime vicende del club partenopeo, con la questione rinnovi ai senatori e il rifiuto di andare in ritiro in seguito ai cattivi risultati. Poi le parole di Ancelotti, il pugno duro della proprietà e il comunicato con tanto di silenzio stampa. Silenzio stampa che si protrae ormai da ...

Ultime calcio Napoli : Radio Kiss Kiss - parla l’ag. di Callejon. Gelo tra le parti : Ultime calcio Napoli: Radio Kiss Kiss, parla l’ag. di Callejon. Situazione di Gelo tra le parti: ADL propone, ma.. Ultime calcio Napoli: Radio Kiss Kiss, parla l’ag. di Callejon. Gelo tra le parti – Una situazione piuttosto spinosa continua ad arieggiare in casa Napoli. Si tratta della possibilità di rinnovo contrattuale di Maria Josè Callejon, […] Leggi tutto L'articolo Ultime calcio Napoli: Radio Kiss Kiss, parla ...

Previsioni Meteo Napoli : forti piogge con 50/60 mm nelle Ultime 24 ore e vento forte. Maltempo pesante a oltranza : Previsioni Meteo Napoli – pesante Maltempo sul capoluogo partenopeo e su tutto l’hinterland. Da ieri l’area è sferzata da venti forti in prevalenza meridionali, fino a 100/120 km/h su alcuni settori insulari, costieri e sui promontori interni, specie della Penisola Sorrentina. Oltre al vento tempestoso a completare un quadro Meteorologico particolarmente perturbato, forti piogge e rovesci intensi, ricorrenti nelle ultime 24 ...

Ammutinamento Napoli - le Ultime novità : Ammutinamento Napoli, le ultime novità: il ritiro è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso Come raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, ci sono ulteriori novità riguardanti la decisione del gruppo Napoli di disertare il ritiro. Dopo aver letto sui giornali l’ordine di ritiro impartito dalla società, i giocatori avevano già premeditato di non allinearsi all’imposizione di De Laurentiis e di fare ritorno a casa ...

Napoli - la ricostruzione delle Ultime ore di tensione : i calciatori che hanno guidato la rivolta e le voci di dimissioni : Caos in casa Napoli. Il club azzurro è reduce dal buon pareggio in casa contro il Salisburgo, 1-1 grazie al pareggio di Lozano che ha avvicinato la squadra di Carlo Ancelotti alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La reazione della squadra c’è stata, solo un’ingenuità di Koulibaly nel primo tempo ha permesso al Salisburgo di passare in vantaggio, la reazione è stata immediata, tantissime le occasioni ...

Calciomercato Napoli - Callejon non esclude la Cina a gennaio : le Ultime : Calciomercato Napoli, Callejon non esclude la Cina a gennaio: le ultime Calciomercato Napoli Callejon| Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Jose Callejon potrebbe lasciare l’azzurro già a gennaio. Rafa Benitez, allenatore del Dalian di Marek Hamsik, ha chiamato lo spagnolo che a sua volta non ha detto esplicitamente di no al suo vecchio allenatore. Callejon sogna ancora di poter continuare la sua avventura in ...

Infortunio Allan - l’esito degli accertamenti : le Ultime in casa Napoli : Infortunio Allan – Il Napoli è reduce dallo scoppiettante pareggio in campionato contro l’Atalanta, non sono mancate le polemiche per un calcio di rigore non fischiato su Llorente. Gli azzurri hanno dovuto fare i conti con l’Infortunio del centrocampista Allan, nelle ultime ore il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti, ecco il report dell’allenamento. Gli azzurri preparano il match contro la Roma ...

Modugno – Le Ultime sulla probabile formazione del Napoli in casa della S.P.A.L. : Da Francesco Modugno, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, gli ultimi aggiornamenti sulla formazione di Ancelotti contro la S.P.A.L. Secondo Modugno potrebbe essere concesso un turno di riposo ad Alex Meret. “Il buon senso è il segreto della gestione Ancelotti” – aggiunge il giornalista – “verrà concesso spazio anche ad Ospina.” “Ghoulam scalpita per una maglia da titolare e mi aspetto novità ...

Notizie Napoli - altra bocciatura per Ghoulam : le Ultime : Notizie Napoli, altra bocciatura per Ghoulam: le ultime Notizie Napoli Ghoulam| Nonostante i problemi fisici di Mario Rui e Elseid Hysaj, Carlo Ancelotti ha deciso di non schierare Ghoulam sulla corsia di sinistra nella gara contro il Verona. Per il calciatore algerino si tratta dell’ennesima bocciatura stagionale. Di quel grande calciatore del 2017 si sono perse ormai le tracce. Secondo alcune voci di corridoio il calciatore non ...

Napoli - Ultime di formazione : coppia inedita in attacco… : Napoli, probabile formazione contro il Verona Secondo il Corriere dello Sport, sarà Amin Younes ad affiancare Milik in attacco contro il Verona. Per quanto riguarda il centrocampo, Fabian vincerà il ballottaggio con Zielinski mentre in difesa a sinistra ci sarà Ghoulam. Di seguito la probabile formazione secondo il CdS Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Insigne; Younes, ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Napoli : riciclaggio auto rubate - 17 arresti : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Giro di auto rubate scoperto a Napoli, diciassette persone finite in manette: tutti i dettagli, 16 ottobre 2019,

Ultime Napoli - scontro De Laurentiis-Ancelotti : ecco cosa è successo : Ultime Napoli, scontro De Laurentiis-Ancelotti: ecco cosa è successo Ultime Napoli De Laurentiis Ancelotti| L’edizione odierna di Cronache di Napoli, all’interno delle pagine riservate allo sport, svela un retroscena che vede protagonisti Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti in un litigio anche abbastanza alterato dopo la sfida con il Genk. ecco il racconto. “Non basta il turnover totale, chiesto e ottenuto già dallo ...

Notizie del giorno – Lutto in casa Napoli - Ronaldo porta un big alla Juve - le Ultime sulla panchina della Samp : Lutto IN casa Napoli – Lutto nel mondo del calcio. E’ morto all’età di 83 anni Dolo Mistone, terzino sinistro del Napoli degli anni ’50 e ’60. Ha sempre indossato la maglia del Napoli, nella stagione ’61-’62 conquistò una Coppa Italia dopo il successo in finale contro la Spal. Cresciuto nel vivaio della società. debuttò con la prima squadra nella stagione ’55-’56, mentre disputò ...

Calciomercato Napoli - Haaland è il nome nuovo per l’attacco : le Ultime : Calciomercato Napoli, gli azzurri piombano su Haaland: la situazione Tra le due società ci potrebbe essere anche un intreccio di mercato. Gli azzurri sono sull’attaccante norvegese Erling Haaland, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Giuntoli se ne è innamorato e lo scouting ha provveduto con una serie di relazioni ad analizzare le caratteristiche del centravanti. Il Napoli lo segue da un bel po’ ed ovviamente ...