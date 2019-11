Udine | cade acquasantiera | deceduta bambina di 7 anni

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 21 novembre 2019) Marco Della Corte La bimba è stata immediatamente ricoverata in ospedale, ma non ce l'ha fatta a causa dei gravi traumi riportati in seguito all'incidente Unadi setteè morta dopo la caduta di un'all'interno dell'Educandato dell'Uccellis, noto convitto di. La bimba è stata colpita dall'oggetto in pieno, riportando gravi traumi che non le hanno lasciato scampo. Subito ricoverata, la bimba è stata trasportata in ospedale morendo poco dopo. Sul luogo teatro della tragedia sono intervenuti i militari dell'arma e gli ispettori dell'azienda sanitaria. L'incidente si è verificato oggi, 21 novembre, tra le 17:00 e le 18:00 del pomeriggio. All'interno del complesso ecclesiastico, entro cui studiano ragazzini di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Secondo quanto si apprende da TgCom24, lapotrebbe essere una degli ...

