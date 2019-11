Uccide nonna a pugni per soldi, fermato

Un 22enne ha ucciso suamassacrandola a. Il delitto è avvenuto a Ferrara, mentre la vittima, 71 anni, era alla guida dell'auto.Il nipote l'ha ripetutamente picchiata dal sedile del passeggero per questioni di. La donna è morta in ospedale. Bloccato da un carabiniere fuori servizio,il 22enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ora è in arresto con l'accusa di omicidio volontario.Secondo le prime informazioni era stato arrestato nel 2018 per estorsione ai danni dei nonni con cui viveva.(Di giovedì 21 novembre 2019)