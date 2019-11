Tutto bene? No | male male! Altro Sanremo | altro conflitto di interessi

Coppa Davis – Nadal non approva il nuovo format : “se Tutto va bene i giocatori finiscono alle 2 di notte e si coricano alle 4 : 30” : Rafa Nadal non nasconde il suo disappunto: le parole del maiorchino sul nuovo format della Coppa Davis Il nuovo format della Coppa Davis non convinceva i tennisti prima e non lo sta facendo nemmeno adesso, dopo le prime giornate passate in campo dai campioni di tutto il mondo. Sono in tanti a non nascondere il proprio disappunto sull’organizzazione di questo nuovo torneo firmato Gerard Piquè e tra questi c’è anche Rafa ...

“Una serata di stelle per il Bambino Gesù” - Tutto sull'evento di beneficenza con Amadeus : Appuntamento mercoledì 20 novembre su Rai Uno in diretta dall’Aula Paolo VI della Città del Vaticano. Ecco tutti gli ospiti

Al Bano : "Dei miei figli penso Tutto il bene possibile" (video) : Al Bano è uno degli ospiti più applauditi dell'ultima puntata del 'Maurizio Costanzo Show', in onda, nella notte tra il 13 e 14 novembre 2019 su Canale 5. Il cantante di Cellino San Marco, per la prima volta, è intervenuto assieme ai figli Cristel e Yari, nati dal matrimonio con Romina Power:prosegui la letturaAl Bano: "Dei miei figli penso tutto il bene possibile" (video) pubblicato su Gossipblog.it 14 novembre 2019 01:13.

Al Bano su Romina Power : “Va Tutto bene”. E su Sanremo 2020… : Romina Power e Al Bano fanno sognare i fan. Lui: “Ottima madre” Al Bano ha rilasciato una lunga intervista al magazine Novella 2000 per parlare del recente incontro nella sua tenuta a Cellino San Marco con l’ambasciatore dell’Ucraina dopo tutte le polemiche scoppiate negli ultimi mesi: è stato considerato una sorta di terrorista dallo stato ucraino. Per fortuna che questo equivoco è stato risolto. Ovviamente il ...

Maradona alla figlia Giannina : "Non avrai nulla da me - darò Tutto in beneficienza" : “A mia figlia Giannina non lascerò nulla. Darò tutto in beneficenza. tutto quello che ho guadagnato in vita mia lo donerò”. Queste sono le parole pronunciate da Diego Armando Maradona in un video postato su Instagram con cui risponde alla secondogenita che di lui ha recentemente detto: “Sta morendo, è un leone sedato”. Ormai da tempo tra la donna e il padre non ci sono buoni rapporti. ...

Giulia De Lellis da record : il libro Le corna stanno bene su Tutto. Ma io stavo meglio senza ha superato 100 mila copie vendute : Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, il primo libro di Giulia De Lellis, a distanza di un mese dall'uscita, è diventato un vero fenomeno editoriale che ha appassionato e infiammato l’opinione pubblica italiana. La prima fatica letteraria della giovane influencer, rimasto primo in classifica per quattro settimane consecutive, ha superato la soglia di 100 mila copie vendute. ...

“È andato Tutto bene”. Kikò Nalli non sta più nella pelle : cosa è successo all’ex marito di Tina Cipollari : C’è già fermento per l’edizione 2020 de ‘L’Isola dei Famosi’. Gli autori del reality show pare abbiano seguito con particolare attenzione la sedicesima edizione del ‘Grande Fratello’, condotta da Barbara D’Urso. Uno degli ex concorrenti del GF che ha avuto la proposta è stato Cristian Imparato, ma la risposta non è stata positiva. “Me lo hanno proposto, ma onestamente non me la sono sentita. ...

Calcio : Sensi (Pd) - ‘cori Olimpico su Vesuvio si possono fare? Tutto bene - no?’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Intanto i cori all’Olimpico sul Vesuvio che erutta Tutto bene, no? Si possono fare, giusto?”. Così polemizza su Twitter il deputato del Pd, Filippo Sensi, commentando la partita Roma-Napoli, sospesa per un minuto, allo stadio Olimpico, per i cori contro il Napoli.L'articolo Calcio: Sensi (Pd), ‘cori Olimpico su Vesuvio si possono fare? Tutto bene, no?’ sembra essere il primo ...

Anticipazioni Temptation Island speciale del 31 ottobre : Tutto bene per Anna e Stefano : Buone notizie in arrivo per i telespettatori di Temptation Island Vip, che qualche settimana fa avevano salutato le coppie protagoniste del programma senza conoscere gli sviluppi delle loro storie. Ci si aspettava, infatti, uno speciale serale in linea con quanto accaduto per la versione 'Nip' ma esso non è arrivato, anche se comunque Maria De Filippi aveva accolto i fidanzati nello studio di Uomini e donne per gli aggiornamenti del caso. ...