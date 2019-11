Trento città del Natale | il programma del 2019

Trento è la città d’Italia dove si vive meglio : (foto Getty Images/Alessandra Nanini) È Trento la città dove si vive meglio in Italia secondo la classifica annuale di Italia Oggi e università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla sua ventunesima edizione. Il fanalino di coda della graduatoria dedicata alla qualità della vita è Agrigento, che occupa la posizione numero 107 e chiude il ranking. Lo studio prende in esame tutte le province italiane (che ...

Trento città più green d’Italia nella classifica di Ecosistema Urbano. Seguono Mantova e Bolzano. Vibo Valentia e Siracusa le peggiori : È Trento la città più verde d’Italia. Lo dice la classifica di Ecosistema Urbano 2019, la ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia pubblicata dal quotidiano economico. Il capoluogo trentino supera in vetta Mantova, città che si era aggiudicata lo scettro di città più green nel 2018 e che per il 2019 deve “accontentarsi” del secondo posto in classifica, ...

