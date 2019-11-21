sole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Asse Mediano (Km 749,9) e A1 Allacciam… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 21-11-2019 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Dalla Rete Google NewsIncidente sull'A1 vicino Roma: scontro tra pullman, tir e auto, un morto. Traffico in tilt - Il Messaggero
Incidente sull'A1 vicino Roma: scontro tra pullman, tir e auto, un morto. Traffico in tilt Il Messaggero
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. CONTINUANO I DISAGI SULLA A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CIRCA 10KM DI CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, VERSO NAPOLI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA. CODE, VERSO IL CENTRO CITTÀ, SEMPRE PER UN INCIDENTE, ANCHE SULLA AUTOSTRADA DI FIUMICINO, DALLO SVINCOLO DEL GRA A VIA DELLA MAGLIANA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA RALLENTATI A CAUSA DEL ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. CONTINUANO I DISAGI SULLA A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CIRCA 10KM DI CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, VERSO NAPOLI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA. CODE, VERSO IL CENTRO CITTÀ, SEMPRE PER UN INCIDENTE, ANCHE SULLA AUTOSTRADA DI FIUMICINO, DALLO SVINCOLO DEL GRA A VIA DELLA MAGLIANA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA RALLENTATI A CAUSA DEL ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 18 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA E PRENESTINA. ANCORA CODE PER L’INCIDENTE DI OGGI POMERIGGIO SULLA A1 Roma-NAPOLI, TRA IL BIVIO A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, VERSO NAPOLI. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, IN USCITA DA Roma, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 17 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SULLA A1 Roma-NAPOLI, SI VIAGGIA IN CODA PER IL GRAVE INCIDENTE DEL PRIMO POMERIGGIO, TRA GUIDONIA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, VERSO NAPOLI. Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA; PRUDENZA ANCHE PER UN INCIDENTE VICINO L’USCITA DI VIA OSTIENSE; IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI UN AUTOBUS E UN FURGONE, LA A1 Roma-NAPOLI È STATA CHIUSA AL Traffico DAL BIVIO PER LA A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN DIREZIONE NAPOLI. PARZIALMENTE RIAPERTA, IL Traffico DEFLUISCE SULLA CORSIA DI MARCIA. SULLA CARREGGIATA INTERNA, RISOLTO L’ INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER LA STATALE PONTINA, MENTRE SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 16:15 A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI UN AUTOBUS E UN FURGONE, LA A1 Roma-NAPOLI È STATA CHIUSA AL Traffico DAL BIVIO PER LA A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN DIREZIONE NAPOLI. PARZIALMENTE RIAPERTA, IL Traffico DEFLUISCE SULLA CORSIA DI MARCIA. MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, TRA VIA TEODORICO E VIA LORENZO IL MAGNIFICO, PER LAVORI AL ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 15 : 30 : . BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SULLA A1 Roma-NAPOLI, CHIUSO AL Traffico IL TRATTO TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN DIREZIONE NAPOLI. PRUNDENZA IN DIREZIONE FIRENZE, DOVE CI SONO CODE IN PROSSIMITà DELL’ENTRATA PER LA Roma-TERAMO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, MENTRE SULL’INTERNA, GLI ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 14 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico REGOLARE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. RALLENTAMENTI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA PINETA SACCHETTI, IN DIREZIONE DI VIA BOCCEA. A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE SU VIALE DEI PARIOLI, IN PROSSIMITà DI VIA LORENZO MALAGOTTI. PER LA STESSA CAUSA, PRUDENZA IN ZONA PORTUENSE, SU VIA ISACCO NEWTON VICINO VIA GIUSEPPE TORNIELLI. PER Traffico E LAVORI, RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 13 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico REGOLARE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. RALLENTAMENTI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA PINETA SACCHETTI, IN DIREZIONE DI VIA BOCCEA. A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE SU VIALE DEI PARIOLI, IN PROSSIMITà DI VIA LORENZO MALAGOTTI. PER LA STESSA CAUSA, PRUDENZA IN ZONA PORTUENSE, SU VIA ISACCO NEWTON VICINO VIA GIUSEPPE TORNIELLI. PER Traffico E LAVORI, RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 12 : 30 : A Roma NORD rallentamenti e CODE A TRATTI SULLa VIa CASSIA DAL GRA A VIA DI grottarossa, INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA SALARIA tra l’aeroporto dell’urbe e la TANG.EST in entrambe le direzioni. AL TRIONFALE LAVoRI IN CORSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA LARGO GEMELLI, DI CONSEGUENZA CI SONO RALLENTAMENTI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A PARTIRE VIA DEL FORO ITALICO; Traffico Rallentato anche verso la via salaria SU Via della ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 11 : 30 : A Roma NORD rallentamenti e CODE A TRATTI SULLa VIa CASSIA DAL GRA A VIA DI grottarossa, INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA SALARIA tra l’aeroporto dell’urbe e la TANG.EST in entrambe le direzioni. AL TRIONFALE LAVoRI IN CORSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA LARGO GEMELLI, DI CONSEGUENZA CI SONO RALLENTAMENTI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A PARTIRE VIA DEL FORO ITALICO; Traffico Rallentato anche verso la via salaria SU Via della ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 10 : 30 : A Roma NORD LUNGHE FILE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI; INCOLONNAMENTI PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE VERSO IL GRA DA VIA DEI PRATI FISCALI ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA A VIALE TOGLIATTI E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PROSEGUENDO SULL TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 10 : 00 : A Roma NORD LUNGHE FILE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI; INCOLONNAMENTI PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE VERSO IL GRA DA VIA DEI PRATI FISCALI ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA A VIALE TOGLIATTI E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PROSEGUENDO SULL TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 09 : 30 : A Roma NORD LUNGHE FILE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI; INCOLONNAMENTI PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE VERSO IL GRA DA VIA DEI PRATI FISCALI ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI, MENTRE SULLA TANG.EST RALLENTAMENTI E CODE VERSO LO STADIO OLIMPICO DALLA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 09 : 00 : AL TRIONFALE LAVORI IN CORSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA LARGO GEMELLI, a complicare la situazione un incidente avvenuto su via acquedotto del peschiera altezza via pestalozzi. DI CONSEGUENZA CI SONO INCOLONNAMENTI su tutte le principali arterie stradali della zona quali via di torrevecchia, via trionfale e via mattia battistini. incolonnamenti anche ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA DEL FORO ITALICO A PARTIRE DA ...