Traffico Roma del 21-11-2019 ore 15 | 30

sole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - VAIstradeanas : 15:32 #A1 Traffico da Prenestina a Allacciamento Diramazione Roma Sud.Velocità:5Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 21-11-2019 ore 08:00 RomaDailyNews
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 14 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico REGOLARE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. RALLENTAMENTI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA PINETA SACCHETTI, IN DIREZIONE DI VIA BOCCEA. A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE SU VIALE DEI PARIOLI, IN PROSSIMITà DI VIA LORENZO MALAGOTTI. PER LA STESSA CAUSA, PRUDENZA IN ZONA PORTUENSE, SU VIA ISACCO NEWTON VICINO VIA GIUSEPPE TORNIELLI. PER Traffico E LAVORI, RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 13 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico REGOLARE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. RALLENTAMENTI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA PINETA SACCHETTI, IN DIREZIONE DI VIA BOCCEA. A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE SU VIALE DEI PARIOLI, IN PROSSIMITà DI VIA LORENZO MALAGOTTI. PER LA STESSA CAUSA, PRUDENZA IN ZONA PORTUENSE, SU VIA ISACCO NEWTON VICINO VIA GIUSEPPE TORNIELLI. PER Traffico E LAVORI, RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 12 : 30 : A Roma NORD rallentamenti e CODE A TRATTI SULLa VIa CASSIA DAL GRA A VIA DI grottarossa, INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA SALARIA tra l’aeroporto dell’urbe e la TANG.EST in entrambe le direzioni. AL TRIONFALE LAVoRI IN CORSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA LARGO GEMELLI, DI CONSEGUENZA CI SONO RALLENTAMENTI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A PARTIRE VIA DEL FORO ITALICO; Traffico Rallentato anche verso la via salaria SU Via della ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 11 : 30 : A Roma NORD rallentamenti e CODE A TRATTI SULLa VIa CASSIA DAL GRA A VIA DI grottarossa, INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA SALARIA tra l’aeroporto dell’urbe e la TANG.EST in entrambe le direzioni. AL TRIONFALE LAVoRI IN CORSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA LARGO GEMELLI, DI CONSEGUENZA CI SONO RALLENTAMENTI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A PARTIRE VIA DEL FORO ITALICO; Traffico Rallentato anche verso la via salaria SU Via della ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 10 : 30 : A Roma NORD LUNGHE FILE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI; INCOLONNAMENTI PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE VERSO IL GRA DA VIA DEI PRATI FISCALI ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA A VIALE TOGLIATTI E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PROSEGUENDO SULL TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 10 : 00 : A Roma NORD LUNGHE FILE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI; INCOLONNAMENTI PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE VERSO IL GRA DA VIA DEI PRATI FISCALI ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA A VIALE TOGLIATTI E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PROSEGUENDO SULL TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 09 : 30 : A Roma NORD LUNGHE FILE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI; INCOLONNAMENTI PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE VERSO IL GRA DA VIA DEI PRATI FISCALI ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI, MENTRE SULLA TANG.EST RALLENTAMENTI E CODE VERSO LO STADIO OLIMPICO DALLA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 09 : 00 : AL TRIONFALE LAVORI IN CORSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA LARGO GEMELLI, a complicare la situazione un incidente avvenuto su via acquedotto del peschiera altezza via pestalozzi. DI CONSEGUENZA CI SONO INCOLONNAMENTI su tutte le principali arterie stradali della zona quali via di torrevecchia, via trionfale e via mattia battistini. incolonnamenti anche ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA DEL FORO ITALICO A PARTIRE DA ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 08 : 30 : AL TRIONFALE LAVORI IN CORSO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALTEZZA LARGO GEMELLI, a complicare la situazione un incidente avvenuto su via acquedotto del peschiera altezza via pestalozzi. DI CONSEGUENZA CI SONO INCOLONNAMENTI su tutte le principali arterie stradali della zona quali via di torrevecchia, via trionfale e via mattia battistini. incolonnamenti anche ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA DEL FORO ITALICO A PARTIRE DA ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, IN QUEST’ULTIMO CASO ANCHE PER LAVORI IN CORSO.. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI A TRATTI FINO A VIA DEI ...
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 07 : 30 : INIZIAMO DA UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO AVVENUTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA: CI SONO INCOLONNAMENTI SOPRATTUTTO VERSO Roma A PARTIRE DA CASTEL RomaNO. PER IL RESTO SONO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, IN QUEST’ULTIMO CASO ANCHE ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 20 : 00 : CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA ALL’ALTEZZA DI LARGO GIOVANNI XXIII . DEVIAZIONI SUL LUNGOTEVERE VATICANO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’INCROCIO CON VIA CRISTOFORO COLOMBO . UN ALTRO INCIENTE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 19 : 30 : CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA ALL’ALTEZZA DI LARGO GIOVANNI XXIII . DEVIAZIONI SUL LUNGOTEVERE VATICANO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI FINO A TOR BELLA MONACA.. .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 19 : 00 : CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA DIREZIONE VIA GREGORIO VII. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI FINO A TOR BELLA MONACA.. .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’INCROCIO CON VIA CRISTOFORO ...
Traffico Roma del 20-11-2019 ore 18 : 30 : CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA DIREZIONE VIA GREGORIO VII. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI FINO A TOR BELLA MONACA.. .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’INCROCIO CON VIA CRISTOFORO ...