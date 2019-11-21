Catherine Fulop da urlo! La suocera di Dybala incanta a 54 anni Ho visto Ylenia Carrisi! E ‘Chi l’ha visto’ mostra il volto della ...Kenya, abitanti di un villaggio massacrano con un machete un elefante ...Un lato B di marmo! Anna Tatangelo, l’allenamento in palestra è hotEsplode fabbrica fuochi, almeno 3 mortiFu contagiato da Hiv in ospedale: 26 anni dopo è ancora senza ...Maltempo infinito sull’Italia! In arrivo alluvioni lampo e allagamentiTassa rifiuti, al Sud costa di piùMaria Grazia Cucinotta super sexy... tutta colpa della scollatura ...Sull'inguine... Wanda Nara e il nuovo sexy tatuaggio con la rondinella

Traffico Roma del 21-11-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 21-11-2019 ore 08 | 00 TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 21-11-2019 ore 08:00 (Di giovedì 21 novembre 2019) TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, IN QUEST’ULTIMO CASO ANCHE PER LAVORI IN CORSO.. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI A TRATTI FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD ALL’ ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E DALLA TRIONFALE ALLA VIA DEL MARE. A Roma SUD CODE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA: CI SONO CODE A PARTIRE DA POMEZIA, INCOLONNAMENTI PER IL Traffico ANCHE ...
Fonte : romadailynews

twittersole24ore : Roma seconda città al mondo per le code nel traffico - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 21-11-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Roma - Coda    A24 Roma-L'Aquila-Teramo   Coda di 5 km tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM per Traffico Conge... -

Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 21-11-2019 ore 07 : 30

    Traffico Roma del 21-11-2019 ore 07 : 30 : INIZIAMO DA UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO AVVENUTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA: CI SONO INCOLONNAMENTI SOPRATTUTTO VERSO Roma A PARTIRE DA CASTEL RomaNO. PER IL RESTO SONO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST, IN QUEST’ULTIMO CASO ANCHE ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 20 : 00

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 20 : 00 : CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA ALL’ALTEZZA DI LARGO GIOVANNI XXIII . DEVIAZIONI SUL LUNGOTEVERE  VATICANO. SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI    DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA   IN CARREGGIATA ESTERNA,  .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE  AVVENUTO SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’INCROCIO CON  VIA CRISTOFORO COLOMBO  . UN  ALTRO INCIENTE  SULLA VIA CASSIA  ALL’ALTEZZA DI VIA ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 19 : 30 : CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA ALL’ALTEZZA DI LARGO GIOVANNI XXIII . DEVIAZIONI SUL LUNGOTEVERE  VATICANO. SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI    DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA   IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE   SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI FINO A TOR BELLA MONACA..  .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE  AVVENUTO SU VIALE DI ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 19 : 00 : CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA DIREZIONE VIA GREGORIO VII. SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI    DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA   IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE   SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI FINO A TOR BELLA MONACA..  .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE  AVVENUTO SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’INCROCIO CON  VIA CRISTOFORO ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 18 : 30 : CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA DIREZIONE VIA GREGORIO VII. SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI    DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA   IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE   SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI FINO A TOR BELLA MONACA..  .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE  AVVENUTO SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’INCROCIO CON  VIA CRISTOFORO ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI    DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA   IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO A TOR BELLA MONACA..  .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE  AVVENUTO SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI. DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO  INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’INCROCIO ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI    DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA   IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO A TOR BELLA MONACA..  .Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE  AVVENUTO SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI. DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO  INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DI PORTA ARDEATINA ALL’INCROCIO ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI  TO DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO   FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA   PER LAVORI SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO A TOR BELLA MONACA..  SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO  RALLENTAMENTI PER UN INCIENTE  AVVENTO ALL’ALTEZZA DI VIA MASOLINO DA PANICALE. DISAGI IN SEGUITO AD UN ALTRO  INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA   ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 16 : 30 : RIAPERTA LA TANGENZIALE EST  RIMASTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA  DELLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.  SUL RACCORDO ANULARE  Traffico INTENSO E RALLENTATO  DALLO SVINCOLO DELL’ APPIA FINO ALL’ANAGNIAN IN CARREGGIATA ESTERNA. . DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA   ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE CENTRO.. UN ALTRO INCIDENTE  IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 15 : 30 : RIAPERTA LA TANGENZIALE EST  RIMASTA TEMPORANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA  DELLO SVINCOLO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.  SUL RACCORDO ANULARE  Traffico INTENSO E RALLENTATO  DALLO SVINCOLO DELL’ APPIA FINO ALL’ANAGNIAN IN CARREGGIATA ESTERNA. . DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA   ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE CENTRO.. UN ALTRO INCIDENTE  IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 14 : 30 : RISOLTO L’INCIDENTE  SULLA  TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma-TERAMO E LA VIA  TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI   SULLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI. SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA  FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA. DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA   ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 13 : 30 : RISOLTO L’INCIDENTE  SULLA  TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma-TERAMO E LA VIA  TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI   SULLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI. SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA  FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA. DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA   ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 12 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA  CASILINA E TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA  TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma- TERAMO E LA VIA  TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CON CODE TRA PORTONACCIO E LA  TANGENZIALE EST. DISAGI PER INCIDENTE SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 CON CODE TRA VIA TIBERINA E IL GRA, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICATA LA ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 11 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA  CASILINA E TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA  TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 Roma- TERAMO E LA VIA  TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CON CODE TRA PORTONACCIO E LA  TANGENZIALE EST. DISAGI PER INCIDENTE SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 CON CODE TRA VIA TIBERINA E IL GRA, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICATA LA ...

  • Traffico Roma del 20-11-2019 ore 10 : 30

    Traffico Roma del 20-11-2019 ore 10 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA NOMENTANA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER FIUMICINO E APPIA. CODE  SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA IL GRA E VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST. CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA VIA TIBURTINA E ...

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!