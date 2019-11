Tiziano Ferro | «Accetto Miracoli» Il video | l' intervista

Che tempo che fa - colpaccio di Fabio Fazio : Tiziano Ferro super ospite di domenica : Tiziano Ferro sarà ospite domenica di Che tempo che fa su Raidue. Il cantautore si esibirà per la prima volta live con l’ultimo singolo Accetto miracoli, già alla n.1 dell’airplay radiofonico, disco d’oro e attualmente a quota 6 milioni di streaming su Spotify e a quasi 9 milioni di visualizzazioni

Fedez risponde a Tiziano Ferro : “La verità è che a te non è andata giù una mia rima sulla tua presunta evasione fiscale” : Omofobo e bullo. Tiziano Ferro non la manda a dire a Fedez. E il rapper prima si scusa poi s’arrabbia dandogli dell’evasore fiscale. Accade tutto in 24 ore. Il cantante laziale presenta il suo nuovo album, Accetto miracoli, e in conferenza stampa rievoca le tante battute a sfondo antigay subite nella vita: “Finché si scherza va bene, mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità, perché anche una battuta può ...

Tiziano Ferro : «Ho seguito l’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove - dobbiamo consegnarci al nostro destino - senza forzarne l’andamento» : “Accetto Miracoli”, è il titolo del nuovo album di Tiziano Ferro, in uscita venerdì 22 novembre 2019 in tutto il mondo. Prodotto dal guru del sound R&B americano Timbaland per 9 delle 12 tracce che ne fanno parte, e anticipato nei mesi scorsi da due singoli, “Buona (Cattiva) Sorte” e la title-track “Accetto Miracoli”, entrambi certificati oro, è un album che il suo autore ha definito fin dal primo momento “fresco, onesto, energico, ...

Tiziano Ferro a FqMagazine : “Non lamentatevi se le cose non vanno in Italia - votate! La figura dell’artista? Sopravvalutata : siamo solo poveri viaggiatori insicuri” : “Accetto Miracoli” ci restituisce in dodici brani inediti il Tiziano Ferro più intenso, riflessivo, intimo e allo stesso tempo si impone la conferma di essere ancora lui, il principe della ballad e uno dei più bravi cantori Italiani delle storie d’amore. Non mancano i brani con beat potenti come “Balla per me” in duetto con Jovanotti (“Il mio mito, il primo a occupare un posto sulla parete con un poster. Nel 1987 avevo il diario e ...

Fedez si scusa con Tiziano Ferro : “Sono estraneo all'omofobia - mi spiace per quella canzone” : Il rapper ha replicato al cantautore che, nella conferenza stampa del suo nuovo album, lo ha accusato di bullismo nei suoi...

Il 22 novembre arriva il nuovo album “Accetto miracoli” di Tiziano Ferro : Milano. «È surreale uscire con questo disco perché la mia vita è cambiata dal 2016 e il cambiamento finisce sempre

Tiziano Ferro all'HuffPost : "Mi sono sempre sentito un outsider. Poi è arrivata la musica" : “A quarant’anni inizi ad accogliere le cose con più serenità, come parte di un copione che prima o poi troverà senso”. La scena del copione vede due uomini seduti in un caffè: un americano silenzioso e carismatico, un italiano sorridente e pieno di entusiasmo. Il primo è uno dei produttori discografici più talentuosi d’America: Timbaland. L’altro è Tiziano Ferro. ...

Tiziano Ferro elogia Ultimo e attacca Fedez : 'Scherzare sulla sessualità - è bullismo' : Stanno facendo molto scalpore le dichiarazioni che Tiziano Ferro ha rilasciato qualche ora fa a Milano durante un incontro con la stampa. Il cantautore, oltre a presentare il nuovo album "Accetto miracoli", ha espresso dei netti pareri su alcuni colleghi molto in vista: Ultimo, che ha definito la più bella sorpresa di quest'anno, e Fedez, al quale ha rimproverato degli attacchi indiretti alla sua sessualità. Tiziano Ferro e Fedez: botta e ...