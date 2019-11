Tiro a segno | World Cup Final Putian 2019 | India in trionfo Tre vittorie su quattro

Tiro a segno - World Cup Final Putian 2019 : il francese Bessaguet e la cinese Zhang si impongo dai 25m : Continua senza interruzione alcuna la settimana dedicata alle World Cup Final 2019 di Tiro a segno in corso di svolgimento a Putian. Nel poligono cinese, dopo le gare di 3 posizioni da 50m, oggi è stata la volta dei contest del Tiro celere dai 25m. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Nella pistola automatica maschile, c’è da registrate un trionfo francese: ad imporsi infatti è stato Clement Bessaguet che, coprendo 32 dei 40 bersagli ...

Tiro a segno - World Cup Final Putian 2019 : il ceco Nepejchal e la britannica McIntosh si aggiudicano i titoli di carabina 3 posizioni : Iniziano con due vittorie tutte europee le World Cup Final 2019 di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Putian. In Cina infatti sono stati due tiratori del Vecchio Continente ad aggiudicarsi le vittorie, al maschile e al femminile, nei concorsi di carabina 3 posizioni dalla distanza dei 50m. Fra gli uomini ad imporsi è stato il giovane (classe 1999) rappresentante della Repubblica Ceca Filip Nepejchal che totalizzando 462,9 punti si è preso ...

Tiro a segno - World Cup Final Putian 2019 : la start list dei partecipanti. Italia in gara con Giordano e De Nicolo : Manca sempre meno all’inizio delle World Cup Final di Putian 2019 di Tiro a segno. I migliori tiratori di ogni arma e specialità di gara si sfideranno infatti andando a contendersi la Sfera di Cristallo in ogni singolo contest in programma, potendo competere – qualora vi sia la possibilità – anche nelle kermesse di Mixed Team ad aria compressa. Da quest’anno, inoltre, la ISSF ha deciso (sostenuta dalla Federazione Cinese ...

Campionati Europei di Tiro a Segno – Cala il sipario sulla rassegna di Tolmezzo - record italiano per De Nicolo : Il tiratore azzurro si è preso il primato italiano nella specialità di arma libera 3 posizioni maschile, competizione vinta dal norvegese Claussen Conclusi a Tolmezzo i Campionati Europei 2019. In gara oggi gli atleti nella specialità di arma libera 3 posizioni maschile e femminile. Tra gli uomini spicca la prestazione di Marco De Nicolo (Fiamme Gialle) che ha stabilito il nuovo record europeo (1167) superandolo di ben 4 punti. La ...

Europei di Tiro a Segno – Penultima giornata di gare a Tolmezzo - oro per Pickl nel fucile standard : L’austriaco ha vinto il titolo europeo nel fucile standard, precedendo lo svedese Olsson e il norvegese Claussen Penultima giornata di gare ai Campionati Europei di Tolmezzo. Questa mattina gli atleti hanno disputato la competizione di fucile standard: al primo posto si è piazzato l’austriaco Bernhard Pickl (591) che oltre al titolo europeo ha avuto il merito di stabilire anche il record del mondo ed europeo in questa ...

Europei di Tiro a Segno – Oro per il norvegese Claussen nell’arma libera a terra - tra le donne trionfo per McIntosh : Il norvegese si è preso l’oro davanti al francese Moreno Flores e allo svizzero Lochbihler, tra le donne invece è Seonaid McIntosh a vincere Seconda giornata di gare ai Campionati Europei a 300 metri di Tolmezzo. In gara oggi gli atleti di arma libera a terra maschile: il norvegese Simon Claussen ha conquistato la medaglia d’oro (599) piazzandosi davanti al francese Remi Moreno Flores (599) ed allo svizzero Jan Lochbihler ...

Europei di Tiro a Segno – Oro per l’azero Lunev nella pistola grosso calibro - sesto posto per l’azzurro Di Martino : Buona prestazione per il tiratore italiano che si ferma a dieci colpi dal nuovo campione europeo, bene anche Torracchi e Mazzetti che chiudono nella top-30 Ai Campionati Europei di Bologna questa mattina sono scesi sulle linee di Tiro del poligono a 25 metri gli atleti di pistola grosso calibro. La competizione è stata vinta da Ruslan Lunev (587) che ha conquistato la medaglia d’oro davanti all’ucraino Pavlo Korostylov (587) ...