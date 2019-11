Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 21 novembre 2019) Il gruppo francese del lusso guidato dal miliardario Bernard Arnault ha offerto 130 per azione, un miliardo in più di valorizzazione rispetto alprecedente

MKT_INS : #LVMH avrebbe incrementato l’offerta per l’acquisizione di @TiffanyAndCo da 120 a 130 dollari per azione, un miliar… - fisco24_info : Tiffany, Lvmh rilancia l’offerta. Il marchio dei gioielli vale 16 miliardi: Il gruppo francese del lusso guidato da… - mffashion_com : Lvmh offre 1 miliardo in più per Tiffany. Che però vuole un altro rilancio -