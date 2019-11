“Ti sei ridotta così | peccato…” Succede sotto all’ultima foto di Paola Barale che

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 21 novembre 2019)è stata di recente ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa. Con una gonna di pelle nera con cinturone e camicetta dello stesso colore con spalline particolari, la conduttrice e showgirl 52enne ha conquistato tutti con il suo look. Oggi è una travel influencer, ma ovviamente in trasmissione ha ricordato la sua carriera in tv accanto a grandi nomi dello spettacolo italiano, come Raimondo Vianello e Mike Bongiorno. Ma ha evitato accuratamente le domande sulla vita privata e non ha commentato in alcun modo la nuova relazione che il suo famoso ex, Raz Degan, ha svelato poco tempo prima a Verissimo. “Ho un nuovo amore – aveva raccontato il modello a Silvia Toffanin -. Non posso e non voglio dire molto su di lei, ci tengo alla mia e alla sua privacy, non voglio entrare nella vita privata delle persone e poi mi sto imbarazzando un po’. Comunque, sto molto bene con lei”. (Continua ...

LucaBizzarri : C’è un mondo dove a 29/30 diventi amministratore delegato di una grande azienda, poi ti tengono lì un po’ di anni m… - carlogubi : Ehi @BarillariM5S! Dice il tuo capo che sei un presunto indecente, che devi dimetterti dall'incarico e farti proces… - Europarl_IT : 'Quando sei solo e non ti senti sostenuto è dura, ma io sapevo che le persone mi sostenevano e questo mi ha aiutato… -