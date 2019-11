No - Diego Fusaro non parteciperà a un convegno di Terrapiattisti : (foto: George Diebold/Getty Images) Lo scorso 5 novembre la notizia era circolata su diversi giornali, tra cui Milano Today, Next Quotidiano e Blasting News: Diego Fusaro, il filosofo e intellettuale del turbocapitalismo, avrebbe preso parte come relatore a un convegno dal titolo assai poco enigmatico La terra è piatta, organizzato dai più noti sostenitori italiani del terrapiattismo e in programma il prossimo 24 novembre presso The Hub Hotel a ...

Ciò che non torna nel programma del convegno di Terrapiattisti : C'è qualcosa che non torna nel programma del convegno di terrapiattisti che si terrà fra qualche giorno a Milano. Non è la dimostrazione del fatto che il sole disti dalla terra 5.000 chilometri, e nemmeno la fortunata circostanza che tale distanza così fondamentale per l'universo capiti essere una b

Terrapiattisti a convegno a Milano il 24 novembre : Terrapiattisti a convegno a Milano domenica 24 novembre. L'agenda é fitta di incontri e seminari con sguardo su diversi temi e prenderà il via alle 9 presso l'hotel The Hub su un programma illustrato in una locandina che preannuncia in dettaglio anche una conferenza stampa alle 15 di sabato 23 novembre in piazza Duomo (se piove sarà nella adiacente Galleria Vittorio Emanuele II, si legge nel programma). In attesa della ...