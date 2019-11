Tennis | nel 2020 l’ATP di Santiago del Cile sostituirà quello di San Paolo

Tennis - Coppa Davis 2019 : nel doppio Berrettini e Fognini contro Pospisil e Shapovalov : Un cambio dell’ultimo secondo per la Nazionale italiana di Tennis nella prima giornata della Coppa Davis 2019. Corrado Barazzutti ha deciso di schierare i due protagonisti del singolare, Matteo Berrettini e Fabio Fognini, nel doppio che chiuderà la sfida con il Canada tra pochi minuti in quel di Madrid. I nordamericani, che sono già avanti 2-0, si presentano al via con i vincitori del singolare: Vasek Pospisil e Denis Shapovalov. Change ...

Tennis - ITF Tokyo 2019 : Jasmine Paolini in finale - entra nella top-100 e sarà n.1 d’Italia : Le luci non sono quelle sfavillanti delle ATP Finals, ma Jasmine Paolini merita menzione. L’azzurra, iscritta all’ITF di Tennis a Tokyo (Giappone) di 100.000 dollari, ha raggiunto la finale del torneo giapponese che si sta tenendo nel corso di questa settimana. La 23enne nativa di Castelnuovo di Garfagnana, sfruttando il ritiro della cinese Zhang Shuai (testa di serie n.1 e n.65 del mondo) quando il match era sul 6-4 in favore di ...

Tennis - la nuova classifica di Jannik Sinner : a ridosso della 90^ posizione nel ranking. Le proiezioni al Challenger di Ortisei : Jannik Sinner si è comodamente qualificato ai quarti di finale del Challenger di Ortisei 2019, il giovane fuoriclasse italiano ha sconfitto Roberto Marcora in due set senza soffrire minimamente e si è così guadagnato il diritto di affrontare Federico Gaio nella giornata di domani. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico contro il connazionale e ha tutte le carte in regola per accedere alle semifinali, il ...

La prima volta della Var nel Tennis… per correggere l’Occhio di Falco : La macchina per correggere un’altra macchina. Perché l’uomo ha visto meglio. La Var fa il suo esordio nel tennis, dove si usa da anni l’Hawk-Eye, l’Occhio di Falco che controlla le linee del campo. Ma anche l’Occhio di Falco può sbagliare, e allora ecco che arriva la moviola della moviola. E’ successo, per la prima volta nella storia del tennis, durante un incontro delle Next Gen ATP Finals, quelle appena ...

Tennis - azzurri presenti in massa nella top100 del ranking Atp. Italia terza dopo Francia e Spagna : Si è quasi conclusa la stagione Atp con grandi soddisfazioni per i Tennisti Italiani. Matteo Berrettini è approdato alle Finals in corso di svolgimento a Londra quarantuno anni dopo Corrado Barazzutti, ultimo azzurro che era riuscito a qualificarsi. Il 23enne romano, però, è solo la punta di diamante di un movimento molto attivo e che ha superato la crisi di qualche anno fa. nella classifica Atp sono 8 gli Italiani presenti nella top ...

Tennis - quanti soldi hanno guadagnato gli italiani nel 2019 e in carriera? Berrettini e Fognini i più ricchi - che scalata di Sinner : Il Tennis italiano è definitivamente esploso nel 2019 con ben otto giocatori capaci di entrare nella top 100 del ranking ATP e risultati eccellenti tra cui spiccano il trionfo di Fabio Fognini nel Masters 1000 di Montecarlo (primo italiano capace di imporsi in un torneo di quella fascia), la qualificazione di Matteo Berrettini alle ATP Finals (risultato che mancava da 41 anni) con tanto di semifinale agli US Open, la repentina scalata di Jannik ...

Tennis - quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner nel 2019? Incassi e premi vicini al milione di euro! : Jannik Sinner è letteramente esploso in questa stagione, ad appena 18 anni è riuscito a entrare nella top 100 del ranking ATP (attualmente è #96) dopo aver incominciato l’anno al numero 553 e sabato scorso ha vinto le Next Gen ATP Finals ovvero il torneo di fine anno riservato ai migliori otto Tennisti under 21. L’azzurro ha emozionato all’Allianz Cloud di Milano e sta scaldando il cuore di tutti gli appassionati italiani ...

Tennis - Elisabetta Cocciaretto a 18 anni entra nelle top200. Qualcosa si muove anche nel settore femminile : Ha guadagnato ben 47 posizioni, schizzando dal numero 215 al 168 del ranking WTA, aggiornato questa mattina: stiamo parlando di Elisabetta Cocciaretto, marchigiana non ancora 19enne, che ha infilato due successi finali consecutivi nei tornei ITF disputati nelle ultime settimane, vincendo prima ad Asuncion, in Paraguay, poi a Colina, in Cile. La Tennista nata ad Ancona il 25 gennaio 2001 è undicesima al mondo tra le under 19, mentre in Italia si ...

Tennis - Matteo Berrettini battuto da Djokovic nell’esordio al Masters : Netta sconfitta nella prima partita della fase a gironi della ATP Finals per Matteo Berrettini. Il Tennista romano è stato sconfitto in due set, 6-2 6-1, da Nole Djokovic, numero due del mondo, cinque volte vincitore del Masters e favoritissimo per la vittoria anche quest'anno. Berrettini martedì giocherà con Federer o Thiem.Continua a leggere

Tennis : Jannik Sinner e la nascita di una stella? Un giocatore unico nel suo genere : Jannik Sinner il predestinato, Jannik Sinner devastante: sono grossomodo queste le considerazioni dopo il successo del 18enne altoatesino nelle Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori giocatori nati a partire dal 1998. Il Tennis scintillante messo in evidenza contro l’australiano Alex de Minaur (n.18 del mondo) ha suscitato un’emozione notevole in tutti i tifosi presenti all’Allianz Cloud di Milano, oppure davanti ...

Tennis - il programma di Jannik Sinner per l’inizio del 2020 : Australian Open nel mirino. Poi tre tornei con wild card : Jannik Sinner sta dando spettacolo alle Next Gen ATP Finals che si stanno disputando all’Allianz Cloud di Milano, l’azzurro ha travolto Frances Tiafoe e Mikael Ymer qualificandosi alle semifinali del torneo di fine anno riservato ai migliori otto Tennisti under 21. Il 18enne sembra incontenibile nel capoluogo meneghino e vuole concludere al meglio questa stagione in cui si è reso protagonista di una scalata vertiginosa entrando nella ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : Tiafoe-Ymer vale la semifinale - tutto aperto nel gruppo A. Sinner già qualificato : Terza ed ultima giornata nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2019. Il solo Jannik Sinner è già sicuro di accedere alle semifinali e anche il suo avversario odierno, il francese Ugo Humbert, conosce già il proprio destino. Infatti l’altoatesino ha vinto due partite, mentre il transalpino le ha perse entrambe e non ha possibilità di accedere al turno successivo. Sinner-Humbert è dunque un match con nessun valore per la classifica ...

