Tennis – Coppa Davis e ATP Cup troppo vicine? Nadal propone una soluzione | “unifichiamo

Coppa Davis 2019 : per gli azzurri una cocente eliminazione che però non deve far dimenticare la grande annata del Tennis italiano maschile : L’Italia lascia con l’amaro in bocca Madrid e la Coppa Davis nel suo nuovo format perdendo sul filo di lana contro gli Stati Uniti lo spareggio per un’eventuale qualificazione ai quarti di finale che però, una volta arrivati al terzo set del doppio, si è avuta la certezza che non sarebbe arrivata per nessuna delle due squadre a causa della differenza set comunque negativa rispetto ad altre seconde classificate degli altri gironi. C’è poco da ...

Tennis - Coppa Davis : Italia eliminata : 4.13 A Madrid, avventura finita per l'Italia nella prima edizione della nuova Coppa Davis: gli Stati Uniti vincono 2-1 in rimonta ma difficilmente riusciranno ad essere ripescati come migliore seconda. L'unico sorriso arriva da un ottimo Fognini,che stende il gigante Opelka.Cade poi Berrettini: grande avvio, rimpianti per il tie-break perso e Fritz a segno in 2h18' (57 76 62). Illude anche il doppio azzurro: Bolelli e (di nuovo) Fognini ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : Spagna e Australia si qualificano per i quarti di finale : Si sono chiuse le prime due sfide della sessione serale della terza giornata delle finali di Coppa Davis 2019. Grande festa per i padroni di casa della Spagna che staccano il biglietto per i quarti di finale dopo il netto 3-0 alla Croazia, che ha permesso a Nadal e compagni di chiudere al primo posto nel proprio girone. Il maiorchino è stato il grande protagonista della giornata. Prima ha vinto il suo singolare contro il giovane Borna Gojo, ...

Coppa Davis : Italia-Stati Uniti è decisiva - la gara oggi 20 novembre su SuperTennis : Si decideranno oggi, mercoledì 20 novembre, le sorti dell'Italia alla Coppa Davis 2019. La squadra azzurra, capitanata da Corrado Barazzutti, affronterà nel secondo ed ultimo match del gruppo F gli Stati Uniti. Entrambe le squadre hanno perso il loro primo incontro con il Canada, già qualificato come primo del girone, e devono assolutamente vincere per poter sperare di approdare alla fase finale. Esordio sfortunato, azzurri chiamati al ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : nel doppio Berrettini e Fognini contro Pospisil e Shapovalov : Un cambio dell’ultimo secondo per la Nazionale italiana di Tennis nella prima giornata della Coppa Davis 2019. Corrado Barazzutti ha deciso di schierare i due protagonisti del singolare, Matteo Berrettini e Fabio Fognini, nel doppio che chiuderà la sfida con il Canada tra pochi minuti in quel di Madrid. I nordamericani, che sono già avanti 2-0, si presentano al via con i vincitori del singolare: Vasek Pospisil e Denis Shapovalov. Change ...

Tennis - Angelo Binaghi sull’Italia in Coppa Davis : “Siamo tra le favorite - ma ci troviamo in un girone molto difficile” : Un’annata da raccontare ai nipotini quella vissuta dal Tennis maschile italiano: 8 giocatori nella top-100 del ranking, due nella top-15 e un Under19 nella top-80 rappresentano la cartina di tornasole del bel momento del movimento nostrano. Le “imprese” di Matteo Berrettini, primo italiano nella storia a vincere un match nel Masters di fine anno a Londra, nonché primo azzurro a raggiungere le semifinali di uno Slam e di un 1000 ...

Coppa Davis 2019 : il montepremi - quanti soldi guadagnano i Tennisti? Cifre milionarie per i vincitori! : La Coppa Davis 2019 avrà un montepremi davvero faraonico di 23 milioni di euro! Cifra davvero sbalorditiva per uno dei trofei sportivi più antici al mondo, il format innovativo che prevede la disputa del torneo in una sola settimana (quest’anno dal 18 al 24 novembre, alla Caja Magica di Madrid) e il passaggio sotto la sfera di Kosmos ha permesso alla ITF di alzare notevolmente il riconoscimento economico garantito ai giocatori e alle 18 ...

Tennis - Matteo Berrettini dopo il successo contro Thiem : “Otto alla mia stagione. Ora penso alla Coppa Davis” : Matteo Berrettini vince contro il n.5 del mondo Dominc Thiem alle ATP Finals ed è nella storia del Tennis azzurro. Mai nessun italiano, presente al Masters, era riuscito a centrare il successo parziale. Il romano ce l’ha fatta, certo agevolato da una prestazione un po’ “soft” dell’austriaco già qualificato alle semifinali. Tuttavia, il risultato resta e la bontà della prova è tale che merita gli onori del caso. ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : Milos Raonic non ci sarà contro l’Italia. Convocato al suo posto Brayden Schnur : Il Canada dovrà fare a meno di Milos Raonic alle finali di Coppa Davis 2019. Il numero trentuno del mondo ha fatto sapere di non poter rispondere alla convocazione della sua nazionale e quindi non sarà uno degli avversari dell’Italia, inserita nello stesso girone con presenti anche gli Stati Uniti. Un’assenza sicuramente molto pesante per il Canada, che si affiderà ai suoi “giovani terribili” Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : i convocati dell’Italia per le Finals a Madrid. Berrettini e Fognini i riferimenti - Bolelli per il doppio : Il conto alla rovescia è terminato e la sfida alle Finals di Coppa Davis 2019 è stata lanciata. Dal 18 al 24 novembre, sul veloce indoor della “Caja Magica” di Madrid, assisteremo al nuovo format della manifestazione a squadre più importante del Tennis mondiale. Sono 18 le squadre a prendervi parte, suddivise in sei gironi: Gruppo A: Francia, Serbia, Giappone; Gruppo B: Croazia, Spagna, Russia; Gruppo C: Argentina, Germania, ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : i possibili convocati dell’Italia. Fognini e Berrettini le punte - Bolelli per il doppio. Sonego e Seppi sperano : Manca un mese alle finali di Coppa Davis 2019, o meglio del nuovo formato, che nulla mantiene e molto stravolge dell’Insalatiera così come s’è conservata lungo gli anni, con la sola eccezione del Challenge Round abolito fin dal 1972 in favore del Gruppo Mondiale. L’Italia, che è arrivata al nuovo e controverso evento di Madrid tramite la non complessa vittoria in India a inizio anno, è inserita in uno dei sei gironi che si ...