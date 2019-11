Tempesta d' amore | trame al 30 novembre | Christoph offre un accordo a Henry per le elezioni

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedescaD', arrivata ormai in Italia alla sua 15^ stagione. Lein questione fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia dal 24 al 30, su Rete 4 a partire dalle 19:30. Al centro di tutte le vicende di questa settimana ci saranno la partenza di Eva alla volta dell'Italia, la scelta di Joshua di avvicinarsi nuovamente ad Annabelle per finzione e gli intrighi diper manipolare i Saalfeld e guadagnare la fiducia di. Robert tenterà di scusarsi con Eva Le anticipazioni di "D'" ci segnalano che Eva rimarrà molto scossa quando Robert le proporrà di trascorrere una notte con. Delusa ed amareggiata dall'inaspettata richiesta, la donna si allontanerà momentaneamente da lui per riflettere sulla sua situazione sentimentale. In seguito, dopo essere stata colpita da un ...

