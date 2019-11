Tastiera gaming | le migliori da comprare per il Black Friday

Vigor GK30 Combo : provate Tastiera e mouse da gaming entry level di MSI : Il pacchetto Vigor GK30 Combo di MSI è un set di periferiche da gaming pensato per chi è alla ricerca di una soluzione non troppo costosa che gli permetta di avere tastiera e mouse con un buon look e l’immancabile retroilluminazione a LED. La tastiera inclusa nella confezione è la Vigor GK30, modello entry level della gamma di MSI, che si presenta con un design in grado a prima vista di ingannarla per un modello di fascia superiore. Vista ...

Tastiera gaming RGB : le migliori da comprare : Abbiamo realizzato questa guida per aiutarvi nella scelta della miglior Tastiera gaming RGB perfetta per voi. Essa, in accoppiata con il fidato mouse gaming, costituirà una delle periferiche principali della vostra postazione. Inoltre, in questa guida leggi di più...