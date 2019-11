Taekwondo | Europei Dublino 2019 a squadre | i convocati dell’Italia Alessio e Botta

Taekwondo - Europei Dublino 2019 categorie olimpiche : i convocati dell’Italia. Alessio e Botta osservati speciali - assente Dell’Aquila : Si prospetta un weekend molto interessante per il Taekwondo quello che va dal 29 novembre al 1° dicembre. Allo Sport Ireland Campus di Dublino, infatti, i quadrati di gara vedranno protagonisti gli atleti del Vecchio Continente impegnati nelle sfide per il podio degli Europei 2019 delle categorie olimpiche. Saranno coinvolte le categorie junior e senior e saranno 17 gli azzurri presenti per conquistare la top-3. Una competizione che ...

Taekwondo - post Croazia Open 2019 : dopo gli Europei di Bari - sono i club italiani a prendersi la scena : Da Bari a Zagabria la strada non è poi così lunga, eppure delle differenze ci sono. Gli Europei 2019 di Taekwondo ormai sono alle spalle e nell’ultimo fine settimana l’epicentro continentale della disciplina si è spostato dall’altra parte dell’Adriatico per il Croazia Open 2019. Da un torneo G4 a un torneo G1 è chiaro che le cose cambino, per risonanza e partecipazione, ma non per questo gli aspetti da evidenziare devono ...

Taekwondo - Europei 2019 : tutti i risultati di domenica 3 novembre. Bronzo per Roberto Botta : Cala il sipario sugli Europei 2019 di Taekwondo che in quel del Palaflorio di Bari hanno visto andare in scena l’ultima giornata di gare, del torneo G4, che ha messo in palio punti importanti in vista della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo l’oro di Vito dell’Aquila e il Bronzo di Simone Alessio per i colori azzurri è arrivato un altro podio. A rendersi protagonista di una sensazionale giornata è stato Roberto ...

Taekwondo - Europei 2019 : Roberto Botta conquista il bronzo tra i +80 kg - sconfitto in semifinale da Aiukaev : Roberto Botta si è fermato in semifinale tra i +80 kg agli Europei 2019 di Taekwondo che si stanno disputando al PalaFlorio di Bari. L’azzurro non è riuscito nell‘impresa di sconfigere il russo Rafail Aiukaev e si è dovuto arrendere per 14-4, il vantaggio di dieci punti accumulato nella seconda ripresa (dopo il 7-4 della prima) ha permesso al 23enne di accedere all’atto conclusivo della kermesse continentale ma l’italiano ...

Europei Taekwondo 2019 – Altra medaglia per l’Italia - Simone Alessio vince il bronzo nel -80kg : Seconda medaglia per l’Italia agli Europei di Taekwondo, a conquistarla è Simone Alessio nella categoria -80kg L’Italia conquista la seconda medaglia agli Europei di Taekwondo, Simone Alessio si mette al collo il bronzo nella categoria -80kg. L’atleta azzurro, campione del mondo nei -74 kg, cede in semifinale al russo Anton Kotkov, abile ad imporsi con il risultato di 13-15. Queste le parole del livornese: “ho ...

Taekwondo - Europei Bari 2019 : Simone Alessio è di bronzo! Il russo Anton Kotkov lo batte in semifinale : Non arriva la seconda finale per i colori italiani a Bari, dove sono in corso gli Europei di Taekwondo: è di bronzo la medaglia conquistata da Simone Alessio, campione del mondo nei -74 kg, sconfitto in semifinale nella categoria -80 kg dal russo Anton Kotkov per 13-15. Il russo se la vedrà col croato Toni Kanaet per la medaglia d’oro. Parte bene l’azzurro, che tocca due volte l’avversario alla testa per il 6-0, ma nel ...

Taekwondo - Europei Bari 2019 : Simone Alessio va in semifinale ed è sicuro di una medaglia! : A Bari si disputa la seconda giornata di gare degli Europei di Taekwondo, dove arriva un’altra medaglia per l’Italia: a conquistarla è Simone Alessio, campione del mondo nei -74 kg, capace di spingersi in semifinale nella categoria -80 kg, mentre si fermano agli ottavi gli altri due azzurri impegnati, ovvero Gabriele Caulo e Giada Iurlaro. Nella categoria -80 kg Simone Alessio ha sconfitto in mattinata negli ottavi di finale per 18-6 ...

Taekwondo - Europei Bari 2019 : Vito Dell’Aquila sul tetto d’Europa - prima giornata da urlo per l’Italia! : Oggi al Palaflorio di Bari hanno preso il via gli Europei di Taekwondo 2019, torneo di categoria G4, che mette in palio punti pesanti in vista della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La tre giorni barese vedrà in impegnati 213 partecipanti provenienti da 45 Paesi, che lotteranno per aggiudicarsi le quaranta medaglie messe in palio. Gli azzurri in gara oggi erano ben quattro: la nostra Nazionale ha mostrato quanto vale, esprimendo una ...

Taekwondo - Europei 2019 : Vito Dell’Aquila in finale per l’oro! Show da fenomeno - spazzato via Magomedov! : Da Bari giungono ancora ottime notizie per l’Italia negli Europei di Taekwondo grazie a Vito Dell’Aquila, capace di centrare la finalissima per l’oro nella categoria -58 kg, dove incontrerà l’irlandese Jack Woolley, rivale diretto per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ormai quasi certa per l’azzurro, visti i tanti punti incamerati. Vito Dell’Aquila dopo le vittorie agli ottavi contro il ...

Taekwondo - Europei Bari 2019 : Vito Dell’Aquila approda in semifinale ed è sicuro di una medaglia! : A Bari entra nel vivo la giornata di gare degli Europei di Taekwondo, dove arriva già una medaglia per l’Italia: a conquistarla è Vito Dell’Aquila, capace di approdare in semifinale nella categoria -58 kg, ipotecando così la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mentre si fermano ad un passo dal podio gli altri tre azzurri impegnati, ovvero Simone Crescenzi, Martina Corelli e Sarah Al Halwani. Nella categoria -58 kg Vito ...

Taekwondo - Europei Bari 2019 : Vito Dell’Aquila va in semifinale e conquista una medaglia! : A Bari entra nel vivo la giornata di gare degli Europei di Taekwondo, dove arriva già una medaglia per l’Italia: a conquistarla è Vito Dell’Aquila, capace di arrivare in semifinale nella categoria -58 kg, ipotecando così la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mentre si fermano ad un passo dal podio gli altri tre azzurri impegnati, ovvero Simone Crescenzi, Martina Corelli e Sarah Al Halwani. Nella categoria -58 kg Vito ...

Taekwondo - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Gli Europei 2019 di Taekwondo si disputeranno al PalaFlorio di Bari dal 1° al 3 novembre, sarà il capoluogo pugliese a ospitare la rassegna iridata che metterà in palio punti importanti per il ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’evento è infatti stato catalogato come categoria G4 e ai vincitori verranno assegnati 40 punti. Alla manifestazione parteciperanno ben 213 atleti provenienti da 45 Paesi che si daranno ...

Taekwondo - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Dell’Aquila guida gli azzurri a Bari : Il PalaFlorio di Bari ospiterà gli Europei 2019 di Taekwondo nel weekend del 1-3 novembre, si tratta di uno degli eventi più importanti di questo finale di stagione anche perché metterà in palio punti pesantissimi per il ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia vorrà essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico, all’evento parteciperanno ben 213 atleti in rappresentanza di 45 Paesi: si tratta di ...

Taekwondo - Europei Juniores 2019 : Italia senza medaglie nella seconda giornata : Si è da pochi minuti conclusa la seconda e penultima giornata degli Europei Juniores 2019 di Taekwondo. Oggi, sui tatami spagnoli di Marina d’Or (Spagna), si sono svolti i combattimenti di altre sei categorie di peso, purtroppo, dopo il bronzo ottenuto ieri da Pietro Pilunni, oggi l’Italia non ha potuto festeggiare nessuna medaglia. Non un grande giornata per gli azzurri, il migliore è stato Lorenzo Glaviano (-63 kg), che è riuscito a ...