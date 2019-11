Super Nintendo World | ecco una nuova meravigliosa immagine del parco a tema in arrivo in

Super Smash Bros. Ultimate meglio di Street Fighter II : il gioco di Nintendo è il picchiaduro più venduto di sempre : A quanto pare Super Smash Bros. Ultimate è stato un enorme successo per Nintendo. Il popolare titolo picchiaduro crossover che ha portato molti dei franchise preferiti dai fan dell'azienda sul ring per duellare, ha raggiunto un importante traguardo.Lo sviluppatore giapponese è stato premiato per i suoi sforzi, poiché il suo titolo esclusivo per Switch è diventato un fenomeno culturale ed è balzato in cima alle classifiche dei giochi di ...

Nintendo Switch Supera i 10 milioni di unità vendute in tutta Europa : Le vendite europee di Nintendo Switch crescono di anno in anno, e con grandi titoli come Luigi Mansion 3, Ring Fit Adventure e Pokémon Spada e Pokémon Scudo in arrivo a breve sono destinate ad aumentare ancora.La famiglia di console Nintendo Switch si sta avviando verso il suo terzo Natale, registrando vendite di hardware in forte aumento di anno in anno e raggiungendo un'importante risultato, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale ...

