Sulle quattro ruote tra le Strade Stellate

Rugby - Mondiali 2019 : dagli All Blacks al Galles - analisi Sulle quattro semifinaliste : Con i quarti di finale giocati nel fine settimana si sono definite le semifinali della Rugby World Cup 2019 . Ad accedere al penultimo atto dei Mondiali giapponesi sono stati Inghilterra, Nuova Zelanda, Galles e Sudafrica. Sabato 26 ottobre, alle 10, scenderanno in campo Inghilterra-All Blacks , mentre alla stessa ora domenica 27 ottobre sarà la volta di Galles -Springboks. Ma dopo i quarti di finale come ci arrivano le quattro pretendenti al ...

Un patto a quattro Sulle riforme per il sì al taglio dei parlamentari : Un patto a quattro sulle riforme per dare il via libera al taglio dei parlamentari. Si tratta di una serie di “clausole di salvaguardia” che il centrosinistra pretende dai 5 stelle per attenuare l’impatto della riduzione di deputati e senatori. Ed è questa una condizione dirimente anche perché, spiegano dal Nazareno, “noi voteremo una riforma in bianco che non ci piace, una riforma che non abbiamo votato. ...