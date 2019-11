Sul Mes il governo si gioca la pelle

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) Sul Mes ilsila. Il ragionamento è piuttosto chiaro nella mente del premio Giuseppe Conte che domattina presto dovrebbe tenere un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi proprio per tentare di arrivare ad una posizione comune sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità, il fondo cosiddetto ‘salva stati’ cui possono rivolgersi le economie in crisi dell’eurozona. Da quanto trapela, la riunione di domani potrebbe essere ancora interlocutoria: la materia è delicatissima per la ‘feroce’ opposizione del M5S capitanato da Luigi Di Maio ed è dunque troppo presto per ‘impiccarsi’ ad una posizione definita in vista della riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles il 4 dicembre e del Consiglio europeo che dovrebbe ratificare la riforma il 12-13 dicembre prossimi. Tanto più che non è detto ...

