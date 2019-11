Subsonica a FqMagazine | “I ragazzi in piazza a Bologna sono la forza del nostro futuro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Vent’anni e non sentirli. Sempre precursori dei suoni moderni, ma anche di diversi temi d’attualità, itornano insieme per celebrare al meglio la grande festa di “Microchip Emozionale” che si è trasformato in “Microchip Temporale”, in uscita il 22 novembre. Samuel, che si è tolto i vestiti del giudice di X Factor dove sta raccogliendo consensi per la sua competenza e precisione, assieme a Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Vicio (bassista) hanno deciso di riprendere tutti i brani del disco e riarrangiarli assieme a quattordici amici e rappresentanti della scena contemporanea musicale. A cantare ciAchille Lauro, Coez, Coma Cose & Mamakass, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals And Slow Kids, Gemitaiz, Motta, M¥Ss Keta, Nitro, Lo Stato Sociale e Willie Peyote. “Abbiamo cercato di fare un viaggio a ritroso nel ...

