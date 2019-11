Su Twitter ora si possono nascondere le risposte “tossiche”

Vuoi sapere tutto quello che si dice su sport e spettacoli su Twitter? Ora puoi seguire i Topics : immagine: Pixabay Dal 13 novembre Twitter rilascerà a globalmente la funzionalità chiamata Topics che permetterà agli utenti di seguire i tweet di un argomento specifico provenienti anche da account non seguiti. Testata inizialmente su Android ad agosto, la funzionalità si è dimostrata molto apprezzata dai tester e pertanto Twitter ha deciso di introdurla a tutti gli effetti nel suo social network. Grazie alla nuova funzionalità gli utenti ...

La Signora in Giallo - Angela Lansbury compie 94 anni. Su Twitter : “Non spaventatevi se la vedete in tendenza” : Dove c’è lei, ci scappa il morto. Che detta così potrebbe sembrare una cosa non proprio di buonissimo auspicio. Contando però che si tratta di una delle più grandi investigatrici di ogni tempo, c’è la matematica sicurezza che almeno l’assassino finisca in gattabuia. E’ la mitica Signora in Giallo, cioè Jessica Fletcher: una scrittrice capace di risolvere i casi più complicati, protagonista di una serie diventata un cult ...

Twitter lavora a post programmabili e al traduttore di bio : Twitter (Foto: Pixabay) Traduzione automatica della biografia di un profilo, possibilità di visualizzare le immagini full-size e programmazione dei tweet sono le tre novità che potrebbero arrivare con i prossimi aggiornamenti di Twitter. A scoprirle è l’oramai regina del reverse engineering, Jane Manchun Wong, che analizzando i codici di Twitter, come ha già fatto in precedenza, ha notato il test in corso sulle tre funzionalità. Sebbene queste ...