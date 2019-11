Storia della mia brevissima esperienza in politica

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 21 novembre 2019) Siccome sono curioso di natura tendo a ficcarmi nei posti più improbabili al grido di “chissà che fanno qui dentro”. È questo che ho detto al brigadiere quando mi portavano fuori da un locale fetish, è questo che ho detto a un tizio in una specie di scuola di formazione cattolica, è questo che ho detto al cuoco nelle cucine del Grand hotel e così via. Di base la mia vita consiste nell’essere Waldo. In uno dei mille posti in cui entro feci amicizia con un ragazzo più giovane di me che stava lavorando per entrare in. All’epoca non ne sapevo nulla, ma il ragazzo era simpatico, intelligente e con un passato interessante; complice il fatto che mi conosceva perché ascoltava i Genoma (giuro), cominciai ad andarci a bere assieme. In meno di un anno mi convinsi che volevo aiutarlo. Era tutto quello che volevo in un politico. Voglia di ascoltare e di capire le ragioni ...

TeresaBellanova : Il padre Nereo trascorse 3 anni nel lager nazisti. Per questo Ezio #Greggio rifiuta la cittadinanza onoraria di… - matteosalvinimi : #Salvini: primo senatore africano della storia della Repubblica italiana l’ha eletto la Lega. Non esistono distinzi… - davidefaraone : Per rispetto nei confronti di Liliana Segre e per coerenza con i suoi valori, con la storia della sua famiglia e de… -