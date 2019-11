Spende tantissimo in “gratta e vinci” senza vincere | chiede un risarcimento allo stato e

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 21 novembre 2019) Un uomo ha acquiin un solo anno circa 3.000,00 euro dimai. Indispettito ha deciso di fare causare undanni. Infatti, tramite il suo avvocato ha fatto causa e ha vinto la causa. Questa vicenda è accaduta a Salerno e a dargli ragione èil Giudice di pace di VDella Lucania, che ha dato ragione al giocatore e con sentenza ha deciso che lodovrà risarcirlo. La sentenza recita così: “I biglietti, acquistati presso ricevitorie autorizzate, non recavano l’indicazione della probabilità di vincita. Nemmeno le avvertenze sui rischi di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in danaro”. Dunque il giudice, ritiene che l’agenzia dei Monopoli di“non ha rivestito la qualità di contraente nel rapporto intrattenuto dall’uomo. Lo stesso, in qualità di acquirente dei tagliandi, ha concluso un ...

