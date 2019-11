Sky – Napoli | Ancelotti ha problemi col terzino sinistro | due le soluzioni di emergenza

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 21 novembre 2019)sulla fascia sinistra Sky Sport riporta che si è palesata un’per il, riguarda la fascia sinistra. Mario Rui oggi si è allenato in parte in gruppo e in parte da solo. Faouzi Ghoulam invece ha svolto solo allenamento personalizzato. Ci sono duea cui Carlosta pensando per tamponare i: o Sebastiano Luperto o Elseid Hysaj, ma entrambi sarebbero due calciatori adattati al ruolo di. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Alvino: “Milan-, altro che 4-3-3! Vi anticipo la scelta di, sarà…” FOTO – Avv. Grimaldi: “Confermato, partita delfalsata! Ecco cosa devono fare il club e il VAR…” Lippi: ”Juve solo al 60%, le rivali sono avvisate” Pedullà: “Il Milan è in forte pressing su Ibrahimovic ma…” Pavarese: “Bisogna stare attenti a ciò che accade ...

SkyTG24 : Le Sardine in piazza a Sorrento per l’arrivo di Matteo Salvini - SkyTG24 : Tentò una rapina travestito da finanziere: 43enne in carcere a #Napoli - SkyTG24 : Maltempo, a Napoli le strade diventano un fiume in piena -