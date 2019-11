Silvio Berlusconi | il retroscena | gli scoppiano le Regioni in mano Dal Veneto alla

Pietro Senaldi - la profezia su Matteo Salvini : "Come Silvio Berlusconi?" - l'ombra della magistratura : Salvate il capitano Salvini dalle stranezze della nostra giustizia e dall'odio di chi dice di battersi contro l'avvelenamento del clima sociale in Italia. La Procura di Agrigento è tornata all'assalto dell'ex ministro dell'Interno, accusandolo di sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio per

Silvio Berlusconi - effetto Venezia : dopo l'alluvione - ha trovato il leader per Altra Italia : Silvio Berlusconi lancia il sindaco di Venezia come suo possibile successore. "Me lo auguro perché è un imprenditore, è il sindaco di una città bellissima come Venezia ed è un uomo di sport". Luigi Brugnaro, classe 1961, sindaco di Venezia dal 2015 qua, ha tutte le caratteristiche per guidare l'Alt

Costanzo Show - Silvio Berlusconi si incanta alla vista di Giulia De Lellis - poi la riempie di complimenti - “E’ bellissima” : Silvio Berlusconi, si sa non resiste al fascino delle donne e anche sul palco di Maurizio Costanzo Show non si è smentito. Il cavaliere è apparso particolarmente affascinato da un’influencer molto famosa, Giulia De Lellis. L’ex premier ha rivolto all’ex tronista di uomini e donne una serie di apprezzamenti. Ad un certo punto Silvio Berlusconi si è rivolto a Giulia De Lellis e le ha detto “Sei bellissima”. Giulia De Lellis stava ...

Venezia - l'appello di Brugnaro a Silvio Berlusconi : "Ci aiuti a ottenere assistenza dall'Unione Europea" : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si è recato a Venezia ed ha girato la cittadina sommersa in compagnia di Renato Brunetta, del sindaco Brugnaro e una folta schiera di giornalisti. Il Cavaliere si mostra preoccupato per la situazione che attanaglia la città: "Le opposizioni hanno ben pre

Giuliano Urbani contro Silvio Berlusconi : "Dell'Utri e televisioni - Forza Italia è finita" : Giuliano Urbani, uno dei fondatori di Forza Italia e da tempo ritiratosi dalla politica, in una intervista a Repubblica in edicola il 13 novembre descrive l'atteggiamento di Silvio Berlusconi in merito al suo non nel voler testimoniare a favore del suo vecchio amico, Marcello Dell'Utri condannato pe

Silvio Berlusconi a Maurizio Costanzo : "Ce ne sono pure troppi" - attacca Renzi ma la stoccata è per Salvini : Un Silvio Berlusconi a tutto campo è intervenuto al Maurizio Costanzo show sui principali temi che dominano la scena politica italiana. Il Cavaliere, nello studio di Canale 5, parla di una manovra "tutta tasse e manette che non contiene nulla per imprese, famiglie a lavoro". Inoltre la mole degli em

Mediaset - l'ultimo colpaccio di Pier Silvio Berlusconi : alla conquista della Germania : Mediaset effettua un ulteriore investimento nella televisione tedesca ProSiebenSat.1 Media Se e ad oggi detiene il 15,1% del capitale di "P7S1". Lo annuncia una nota l'azienda di Pier Silvio Berlusconi. In particolare, la controllata spagnola Mediaset Espana ha annunciato oggi di aver acquisito una