Sid Meier' s Civilization VI - recensione

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 21 novembre 2019) Non ci sono più le mezze stagioni. Similmente i videogiochi sono sempre meno legati ad una singola piattaforma e vengono convertiti per un gran numero di device, possibilmente con il salvataggio condiviso in cloud. Un giorno ti addormenti con le tue belle esclusive in catalogo e la mattina successiva ti svegli con Mario Kart sul telefono e Death Stranding su PC. Ecco che quindi la serie di, un tempo uno dei bastioni della "Master Race", segue la strada tracciata da XCOM e Football Manager e non solo arriva su dispositivi mobile, ma anche su console.A dir la verità i primi due episodi furono rispettivamente pubblicati anche per SNES o PSOne, ma la loro conversione evidenziava come ai tempi fosse difficile gestire una simile esperienza senza mouse e tastiera. Nel 2008 fu il turno diRevolution, una versione semplificata nelle meccaniche, ma pensata per essere ...

Nintend00med : New post in Nintendoomed Newsletter: Sid Meier's Civilization VI: le ultime due espansioni arriveranno su Switch il… - PoloMichele : @ibradiagne34 per avere un gioco completo arrivi a spendere 100 e passa euro. Se vuoi dei giochi con la struttura… -