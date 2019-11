Sicilia : tre giorni nell'isola per Di Maio (2) : (Adnkronos) - Domenica 24 novembre il primo incontro della giornata è in programma alle 10:30 a Grammichele (Catania) dove il ministro Di Maio, insieme al sindaco Pippo Purpora, terrà un incontro all’Istituto San Vincenzo in via Vittorio Veneto. Alle 14 sarà la volta di Acireale con un incontro al F

Sicilia : isola brilla nella ristorazione - oltre 8mila locali e 17 stellati : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - E' il mondo della ristorazione quello in cui il made in Sicily brilla indubbiamente. E non solo perché l’isola vanta 17 ristoranti stellati di cui due - a Licata e Ragusa - con doppia stella, ma perché "il settore va al galoppo nonostante l’economia arranchi". E' quant

Maltempo Sicilia - allagamenti e crolli : stop ai treni sulla Gela-Caltanissetta : Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Gela-Caltanissetta. L’eccezionale ondata di Maltempo che interessa la zona ha provocato, nella mattinata, l’allagamento della stazione di Licata e l’accumulo di detriti sulla linea fra Licata e Campobello di Ravanusa. Nel pomeriggio, invece, si e’ verificato il crollo di un muro – circa 80 metri – sui binari fra Gela e Butera. Una dozzina i tecnici al lavoro – ...

Sicilia : da governo Musumeci oltre 32 mln per riqualificare 161 teatri (2) : (Adnkronos) – L’idea del governo regionale è quella di mettere in circolo una risorsa importante per rivitalizzare la crescita del territorio e creare opportunità di lavoro per aziende, tecnici, fornitori che saranno impegnati in questi 161 cantieri della cultura che si apriranno con i lavori di ammodernamento delle strutture teatrali. Nel rispetto delle proporzioni previste dal bando, agli enti pubblici è stato concesso un ...

Sicilia : da governo Musumeci oltre 32 mln per riqualificare 161 teatri : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – Il governo Musumeci ha stanziato oltre 32 milioni di euro per la riqualificazione di 161 teatri della Sicilia. I fondi – stanziati per interventi di restauro, ripristino, ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica – consentiranno la modernizzazione di strutture esistenti e l’apertura sia di nuovi spazi che di sale da tempo chiuse al pubblico. Le risorse saranno erogate ...

Leonardo Sciascia : il 20 novembre di trent'anni fa se ne andava lo scrittore Siciliano : Era il 20 novembre 1989 e Leonardo Sciascia si spegneva a Palermo all'età di 68 anni. Sono passati esattamente trent'anni da quel giorno. Nato a Racalmuto, un piccolo paese della Sicilia, la sua personalità spiccava e brillava tra quelle dei tanti scrittori siciliani degli anni Cinquanta, periodo in cui Sciascia compare sulla scena letteraria italiana con l'operetta Le favole della dittatura....Continua a leggere

Università : oltre 60mila studenti a Orienta Sicilia : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) – oltre 60 mila studenti provenienti da tutte le scuole Siciliane hanno partecipato, alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, alla 17esima edizione di ‘Orienta Sicilia’, la manifestazione sull’Orientamento scolastico universitario e professionale organizzata dall’associazione Aster. Domani e dopodomani, 15 e 16 novembre, sempre alla Fiera del Mediterraneo, si terrà invece la Fiera ...

Ciclismo - il primo ritiro di Vincenzo Nibali con la Trek-Segafredo si svolgerà in Sicilia : La Trek-Segafredo e l’Italia, un rapporto che da anni è strettissimo, e a mano a mano sta andando sempre più a rinforzarsi. Il secondo sponsor della squadra statunitense è ovviamente una delle aziende più importanti nel Bel Paese, in più l’ossatura della compagine è sempre più tricolore: direttore sportivo come Luca Guercilena, tanti corridori italiani ai quali si è andato ad aggiungere il più titolato, Vincenzo Nibali. Anche il ...

Terremoto in tempo reale - scossa in Sicilia trema la terra a Catania : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata nella giornata di oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata in prossimità di Milo paesino i piedi dell’Etna. L’evento sismico è avvenuto alle 14,26 di oggi e l’epicentro è stato localizzato a soli 7 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito la scossa sono stati i seguenti: Milo, Sant’Alfio, ...

Maltempo : circolazione treni ridotta sulla Sicilia orientale : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - E' tornata regolare la circolazione dei treni sulla linea Caltanissetta Xirbi- Bicocca, sospesa da ieri pomeriggio alle 17 a causa del Maltempo. Ieri alberi e detriti erano finiti sui binari fra Dittaino e Motta e, questa mattina, il Maltempo aveva causato l’allagament

Regione Siciliana non versa Iva fatture per servizi Trenitalia : Spuntano altri debiti nei confronti di 'partner' pubblici. Dopo quelli con l'Inps, ecco quelli con Trenitalia. La Regione non ha pagato l'Iva per le fatture relative ai corrispettivi spettanti a Trenitalia del contratto decennale 2017-2026 per servizi ferroviari resi negli ultimi sei mesi del 2018. E cosi' l'assessore regionale elle Infrastrutture, Marco Falcone, ha chiesto e ottenuto in giunta una delibera per la predisposizione di un ...