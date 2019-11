Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 21 novembre 2019) Sila: Luigi Dinon va al G20 perché ha deciso di piombare su quei comuni del sud che sono stati colpiti da calamità naturali. Il capo politico dei 5 stelle dà l'impressione di non aver ancora chiaro qual 'è il suo ruolo nel governo Conte 2. E' vero che come capo politico puòciò che vuole del suo partito e dei suoi adepti. Ma è altrettato vero che come ministro degli Esteri, rappresentando tutti gli italiani e non certo solo i 5stelle, non può "marinare" un G20 persul. Perché di questo si tratta, in quanto, istituzionalmente, un ministro degli Esteri a poco a checon le calamità naturali, la Costituzione in merito prevede dicasteri specifici. E non è certo sufficiente giustificarsi, come fa sempre Di, che al Grande Vertice "non vanno il segretario di Stato americano, i ministri francese e britannico". Perché, loro, più che ...

ilfogliettone : Si sfiora la farsa, Di Maio non va al G20 per fare politica sul territorio - -