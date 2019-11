Sì della Cassazione al quesito leghista | mina referendum sulla legge elettorale

Via libera della Cassazione al referendum sul Rosatellum - ora la parola alla Consulta : Con ordinanza depositata ieri l’ufficio centrale della Cassazione ha dato il via libera - per quanto di sua competenza - al quesito referendario per l’abolizione della quota maggioritaria del ‘Rosatellum’, proposto da otto consigli regionali guidati dalla Lega e dal Centrodestra. Adesso gli atti passano alla Consulta.“Ci siamo! L’ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha dato il via libera al quesito ...

Veronica Panarello condannata a 30 anni per l'uccisione del figlio Loris Stival : la sentenza della Cassazione : Veronica Panarello condannata a 30 anni per l'uccisione del piccolo Loris Stival. La Cassazione ha confermato la sentenza dei primi due gradi di giudizio. La giovane mamma era accusata di...

In Cassazione l'omicidio del piccolo Loris. Il pg : "Confermare la condanna della madre a 30 anni" : La difesa di Veronica Panarello contesta la "illogicità" della sentenza d'appello sul delitto nel Ragusano. La pubblica accusa: "Era capace di intendere e di volere". Oggi la sentenza

Controllo giudiziario - per la Cassazione il rigetto della domanda è impugnabile : Non c'è dubbio che una delle peggiori piaghe sociali della nostra società sia la criminalità organizzata. Come tanti tristi fatti di cronaca hanno dimostrato, a partire dalle stragi di Capaci e di Via d'Amelio, con la scomparsa dei compianti magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la mafia ha sempre cercato di infiltrarsi e influire sul tessuto produttivo della società. Per questo il legislatore ha predisposto diversi provvedimenti di ...

Confermata in Cassazione la condanna della prima foreign fighter italiana : Confermata in via definitiva la condanna a 9 anni di reclusione per Maria Giulia 'Fatima' Sergio, la prima foreign fighter italiana, accusata di terrorismo internazionale. La seconda sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati contro la sentenza con cui la Corte d'assise d'appello di Milano, nel giugno 2018, aveva confermato le condanne già inflitte in primo grado. Con la pronuncia dei ...

Giovanni Salvi nuovo procuratore generale della cassazione : Il plenum straordinario del Csm ha eletto Giovanni Salvi procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione. Salvi è attualmente procuratore

Salvi - un “papa straniero” al vertice della Cassazione : Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma Giovanni Salvi è stato eletto nuovo procuratore generale della Corte di Cassazione. La nomina è arrivata nel plenum straordinario del Consiglio superiore della Magistratura, che si è svolto a Palazzo dei Marescialli alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ha ottenuto 12 voti. Salvi era ritenuto in "pole" per la nomina, dopo essere stato il magistrato più votato dai ...

Ostia - aggredì con una testata il giornalista della Rai : la Cassazione conferma la condanna per Roberto Spada : Diventa definitiva la condanna a sei anni di reclusione per Roberto Spada. La Cassazione lo ha riconosciuto colpevole di lesioni aggravate dal metodo mafioso per aver aggredito ad Ostia, il 7 novembre 2017, la troupe della trasmissione Rai Nemo. L’esponente del clan Spada aveva dato una testata al giornalista Daniele Piervicenzi, picchiando poi anche il cameraman Edoardo Anselmi. Spada il 24 settembre è stato condannato all’ergastolo in un ...

