Serie B | 13^ giornata in tv | tutte le partite su Dazn | Pescara-Cremonese pure su Rai Sport

Arbitro Milan-Napoli : il big match della 13^ giornata di Serie A affidato a Orsato : Sono state rese note le designazioni arbitrali del prossimo turno di campionato. Sarà Daniele Orsato l’Arbitro di Milan-Napoli, big match della 13^ giornata di Serie A che si disputerà sabato 23 novembre alle ore 18. Il direttore di gara sarà affiancato da guardalinee Giallatini e Mondin e dal quarto uomo Massa. Al Var, invece, ci saranno Irrati e Tolfo (quest’ultimo assistente Var). Uno dei migliori fischietti, dunque, per ...

Serie B - calendario 13^ giornata in tv : Pescara-Cremonese in chiaro su Rai Sport : Il campionato di Serie B riprenderà dopo la pausa per le nazionali. In programma ci sarà la 13ª giornata, che si aprirà venerdì 22 novembre 2019 alle ore 21.00 con l’anticipo Pescara-Cremonese. La partita dello Stadio Adriatico verrà trasmessa in diretta tv su DAZN, ma anche in chiaro su Rai Sport. I padroni di casa, che si trovano in piena lotta per la promozione in Serie A, hanno ottenuto 2 successi negli ultimi 2 turni e vorranno prolungare ...

Serie A - Infortunati 13^ giornata : out Milik - ko Matuidi e Soriano - riecco Criscito? Cagliari - fuori Nandez! : Infortunati 13 giornata- Campionato fermo ai box e squadra pronte a riordinare le idee in vista della seconda parte di stagione. Situazione Infortunati da risolvere e tanti punti interrogativi in vista della 13^ giornata di Serie A. Salvo clamorosi colpi di scena, la Juventus dovrà rinunciare a Matuidi, il quale, durante il match contro il […] L'articolo Serie A, Infortunati 13^ giornata: out Milik, ko Matuidi e Soriano, riecco Criscito? ...

Serie A - calendario 13^ giornata in tv : Atalanta-Juventus su Sky - Torino-Inter su Dazn : Il campionato di Serie A riprenderà dopo la sosta per le nazionali. Il prossimo turno proporrà diversi big match. La 13ª giornata si aprirà alle ore 15.00 di sabato 23 novembre con la sfida tra Atalanta e Juventus. Il match della capolista sarà trasmesso in diretta tv su Sky. I bianconeri non vincono a Bergamo da 4 stagioni. L’ultimo successo in trasferta risale alla stagione 2015/16, quando si imposero per 0-2, con le reti di Andrea Barzagli e ...

Risultati Serie C - 13^ giornata : vincono ancora Monza e Reggina - le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Si gioca la tredicesima giornata di Serie C. Tre gli anticipi del sabato, uno per girone. Nel gruppo A l’Alessandria supera il Novara, nel B il Rimini supera la Vis Pesaro, nel C si risolleva il Catanzaro che batte l’Avellino. Tantissime le partite in programma domenica. Grande spettacolo nel Girone C, solo un pareggio per il Bari che non è andato oltre il 2-2 contro la Vibonese, ok la Ternana che ha ...

