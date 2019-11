Serie A – Si riapre il sipario | la 13ª giornata tra infortunati e momenti di forma

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) Superata la sosta per le Nazionali, torna finalmente in campo laA. Giunti ormai a fine novembre ogni club ha potuto tirare il proprio bilancio e tracciare i prossimi obiettivi in base all’andamento di questo inizio stagione. Gli anticipi del sabato regalano agli appassionati subito delle sfide al cardiopalma, si riparte subito con tre big match: Atalanta-Juventus (ore 15.00), Milan-Napoli (ore 18.00) e Torino-Inter (ore 20.45) aprono alla grande la 13ª. Trasferte ostiche dunque per le prime della classe, impegnate su due difficili campi. Qualche problema in attacco per la Dea che, ancora alle prese col dubbio Zapata, deve fare i conti con gli acciaccati Muriel e Freuler. Non esente da grattacapi anche mister Sarri, indeciso sull’utilizzo di Pjanic, rientrato non al meglio dal ritiro con la Bosnia. Infermerie strapiene per il Toro e i nerazzurri di ...

SMontemorra : Juve, si riapre la pista United per Mandzukic: Paratici avvistato a Londra -