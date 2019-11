Serena Grandi | C' è troppa delinquenza | voterò per la Borgonzoni

Serena Grandi - volto insanguinato su Instagram : cosa è successo : Un rivolo di sangue scorre dall’occhio fino alle labbra, il volto provato e l’espressione seria. Serena Grandi spaventa i fan su Instagram con un selfie che fa temere il peggio. Tanti infatti sono i commenti di chi le chiede che cosa sia successo all’attrice, forse anche memori del fatto che di recente Serena Grandi è stata vittima di una rapina in casa. La realtà però è ben diversa da quel che sembra. LEGGI: Serena Grandi, ...

Serena Grandi con il volto insanguinato su Instagram - tutto per un film contro il femminicidio : I fan di Serena Grandi in queste ore hanno temuto che fosse accaduto qualcosa all’attrice romagnola che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto con il volto insanguinato. Lo scatto preoccupante su Instagram Un rivolo di sangue scende copioso sul volto stanco e provato di Serena Grandi, è questa la foto che gli utenti di Instagram si sono trovati dinanzi nel corso di queste ore, e che ha destato particolare preoccupazione ...

Pomeriggio 5 - la rivelazione choc di Serena Grandi “A 24 anni sono stata fidanzata con un cantante famosissimo - sono rimasta stregata dai suoi occhi” - poi rivela il nome : Serena Grandi è stata ospite nel Pomeriggio di ieri di Barbara d’Urso durante il programma “Pomeriggio 5” ha rivelato di aver avuto una storia d’amore con un cantante famosissimo. Lei aveva 24 anni era giovane e bellissima, lui di anni ne aveva 38 ed era famosissimo, aveva gli occhi azzurri e veniva da un matrimonio terminato da pochissimo. La famosa attrice ha poi raccontato la storia: “sono stata fidanzata con Gianni Morandi, è ...

Serena Grandi - amore a sorpresa con Gianni Morandi : ‘Sono stata malissimo’ : Serena Grandi e Gianni Morandi, una storia d’amore breve ma intensa che risale agli anni ’80. A fare la rivelazione è l’attrice ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque nella puntata di martedì 12 novembre. Una storia che sarebbe dovuta coronare persino con il matrimonio, ma che ebbe un finale ben diverso. Il racconto di Serena Grandi “È stata una storia bellissima, Barbara, io non ero ancora conosciuta” ...

Pomeriggio 5 - Serena Grandi sconvolge Barbara D'Urso : "Ho avuto una storia con lui" - nome-vip : L'attrice Serena Grandi rivela a Pomeriggio 5 davanti ad una allibita Barbara D'Urso: "Gianni Morandi mi ha lasciata. Siamo stati insieme...". Il riferimento è a tanti anni fa ma fa comunque scalpore. L'attrice di La grande bellezza ha rivelato di una sua storia d'amore inedita. "Sono stata fidanzat

Pomeriggio 5 - Serena Grandi : “Sono stata fidanzata con Gianni Morandi - è stato un grande amore” : “Sono stata fidanzata con Gianni Morandi, è stata una grande storia d’amore”. A rivelarlo è l’attrice Serena Grandi che, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha parlato per la prima volta della sua relazione con il cantante. “Lui però era più grande di me, aveva già 38 anni e io ero più piccola. Non ero ancora conosciuta – ha spiegato – E’ durata tre-quattro mesi. Mi ha portato a Sanremo, ...

Serena Grandi parla della storia d'amore con Gianni Morandi : 'Lui ha tagliato i ponti' : Nella nuova puntata di oggi, martedì 12 novembre di Pomeriggio 5, nuovi argomenti scottanti hanno incuriosito il pubblico di Canale 5. Barbara D'Urso ha ospitato in studio Serena Grandi per raccontare le sue ultime vicende della sua vita quotidiana e sentimentale. Nel corso della puntata del talk, la nota attrice bolognese ha svelato alcuni interessanti retroscena sulla sua storia d'amore avuta con Gianni Morandi prima di diventare famosa. Una ...

Pomeriggio 5 - Serena Grandi choc : “Hanno trafugato le ceneri…” : Serena Grandi ospite a Pomeriggio Cinque svela: “Hanno trafugato le ceneri dei miei genitori” Serena Grandi è stata una delle ospiti di questa nuova diretta di Pomeriggio 5. L’attrice, intervistata da Barbara d’Urso, ha rivelato di essere stata vittima di un terribile furto. Dei ladri si sono introdotti in casa sua, rubando non solo oggetti di valore, ma trafugando perfino le ceneri dei genitori dell’attrice, ...

Serena Grandi e Morandi : perché è finita? L’attrice insinua le motivazioni : Serena Grandi e Gianni Morandi sono stati insieme: dopo lo scoop sui giornali ora parla l’attrice. Cosa ha rivelato a Pomeriggio 5 Lo scoop della settimana è stato rivelato sulle pagine del settimanale DiPiù, ma ora l’attrice ha voluto parlare al suo pubblico attraverso le telecamere di Pomeriggio 5. Ospite di Barbara d’Urso, Serena Grandi […] L'articolo Serena Grandi e Morandi: perché è finita? L’attrice insinua le ...

