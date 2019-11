Senegalese investe camionista e fugge | on aveva neanche la patente

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 21 novembre 2019) Valentina Dardari L’investito si trovava sulla carreggiata per chiedere delle informazioni. Si trova ora ricoverato con prognosi riservata Rintracciato ildi 32 anni che nella serata di martedì 19 novembre ha investito unin via Agazzino, a Contra di Missaglia, in provincia di Lecco. Non si erafermato per soccorrerlo, forse anche per il fatto che il giovane, a bordo di un’utilitaria Citroen C2, nonla. L’uomo, secondo quanto riportato da Il Giorno, non avrebbe mai conseguito il permesso necessario per guidare il mezzo. Il povero, Ian Noel Minter, un inglese di 60 anni, si trovava al momento del tragico impatto per strada. Era infatti sceso dal camion per chiedere delle informazioni. Ilè scappato senza fermarsi L’investitore è quindi fuggito lasciando il ferito sull’asfalto, dopo averlo fatto volare per una ...