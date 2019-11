Seiko | due limited edition per gli amanti dei cronografi

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 21 novembre 2019) Novità in casa. Come deve essere un orologio oggi? La ricetta del successo non è mai stata scritta con precisione, ma tra le caratteristiche che un modello trendy dovrebbe avere, ce ne sono due che fanno subito gola: deve avere uno stile vintage e deve essere possibilmente equipaggiato dalla funzione di cronografo. Ed è così che conquistano le due novità di: la riedizione del Cronografo Coronadel 1964 e il modello che celebra il 50° anniversario del cronografo automaticocon innesto verticale e ruota a colonne. D'altra parte ifanno parte della storia difin dai primi anni Quaranta, quando la maison ne crea la sua prima versione da taschino. Nel 1969, poi, il lancio del Calibro 6139, primo cronografo automatico al mondo con una ruota a colonne e un innesto verticale, sigilla il contributo della casa giapponese ...