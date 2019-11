Scaldarsi senza scaldare il pianeta | al via la campagna per scoprire la prima fonte di

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) Che differenza c’è tra boschi e capelli? Come si scaldano gli italiani? Quanti sono 7,5 Mtep e perché ci riguarda? Le risposte a queste ed altre domande aiuteranno gli italiani a, e usare nel modo migliore, quella che è latra le energie rinnovabili: il legno. Per farlo si sono uniti il mondo dell’ambientalismo, con Legambiente e Kyoto Club, l’UNCEM (l’unione di comuni e comunità montane) e le associazioni di settore, AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), RisorsaLegno, ANFUS (Associazione nazionale Fumisti e Spazzacamini) e ASSOCOSMA (Associazione Nazionale Costruttori Stufe). Il nome dellaè L’Italia che rinnova (www.italiacherinnova.com) e l’obiettivo è quello di valorizzare unadi energia che consente discienzail. Il legno infatti rappresenta ladi energia rinnovabile in Italia, circa il 34% del ...

