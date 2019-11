Sanzioni più leggere e niente confisca immediata delle navi | così i giallorossi salvano

Reddito di cittadinanza - cosa cambia per i beneficiari : più controlli e Sanzioni più severe : Il Reddito di cittadinanza non verrà smantellato dal nuovo governo, ma potrebbe subire qualche modifica, soprattutto per quella che viene definita la fase due: l'inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro. La maggioranza potrebbe puntare a inasprire le sanzioni per chi non partecipa agli incontri di orientamento previsti e ad anticipare la revoca del sussidio in caso di assenze a questi appuntamenti.Continua a leggere