Sanità | via libera del Cdm al nuovo contratto nazionale | cosa cambia per medici e

Sanità : signor ministro - quante deviazioni verso il privato. Lo Stato è contento di tutto ciò? : Voglio scrivere due parole al nuovo ministro della Salute che siano di vera Speranza. La prima parola è gestione: nello specifico riguarda il Fascicolo sanitario elettronico che ha tempi biblici di attuazione e gravi carenze di possibili violazioni dei dati sanitari. Questi, come dico da anni, devono essere posti direttamente nelle mani del paziente. E con History Health se li porta in giro in ogni angolo del mondo dove esiste una connessione ...

Sanità : ticket in base al reddito - via superticket e due miliardi in più per il Fondo nazionale : “Chi ha di più paga di più e chi ha di meno paga di meno”: sarà questo, secondo quanto annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, il nuovo criterio di progressività con cui i cittadini italiani contribuiranno alla spesa sanitaria. Per quanto riguarda i ticket, l’importo che dovranno versare gli utenti sarà calcolato in base al reddito, con un limite massimo di spesa annua superato il quale non si dovrà più pagare. E ...