San Siro | Sala | “il nuovo impianto ha costi mai visti Se le squadre andassero a Sesto

«Mi pare che cercare una soluzione che permetta a San Siro di non essere abbattuto sia una cosa condivisa dalla maggior parte della cittadinanza». Esordisce così il sindaco di Milano Giuseppe Sala nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport sul tema San Siro. «Quando mi dicono "Non sei contento? Mettiamo 1,2 miliardi e diamo tanto

Il Comune di Milano rilancia e passa di Nuovo la palla a Inter e Milan. Riassumiamo le puntate precedenti. L'amministrazione aveva dato il parere positivo all'Interesse pubblico del Nuovo San Siro, mettendo però una serie di paletti ai due club. Innanzitutto frenando di sviluppo immobiliare, ma anche ribadendo che il vecchio Meazza debba essere utilizzato per altre funzioni, non abbattutto. Inter e Milan a quel punto si erano

Salmo : "San Siro sarà l'ultimo concerto prima di una lunga pausa"

Rassegna stampa del 20 novembre – In primo piano San Siro - rinnovi Juve e confronto Ancelotti-Rizzoli [FOTO] : Rassegna stampa del 20 novembre – Concluse le serate di qualificazioni europee, qualche giorno di “pausa” prima di rituffarsi in campionato. E così, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi dedicano spazio ad altri argomenti. La Gazzetta dello Sport si concentra sulla tematica legata allo stadio di Milano e lancia un sondaggio: “San Siro amore mio”, titola la rosea nel riquadro grande. Tutto Sport ...

Sarà un dicembre ricco di impegni per l'Inter, che giocherà ben quattro partite in casa, davanti ai propri tifosi a San Siro. E anche per la sfida con la Roma, in programma venerdì 6 dicembre alle ore 20.45 al Meazza, è atteso il pienone. Ancora una volta in questo inizio di stagione da record il

Marracash : 'Preferisco fare quattro show al Forum di Milano che uno a San Siro' : Venerdì scorso Marracash ha annunciato ai fan l'apertura delle prevendite per un quarto concerto nella prestigiosa cornice del Forum di Milano, tappa fondamentale – Marracash è nato in Sicilia ma è cresciuto a Milano, ed il capoluogo lombardo è spesso il teatro dei racconti presenti nei suoi brani – del tour di 'Persona', che inizierà nella primavera del 2020. Marracash fa poker al Forum di Milano, i fan chiedono San Siro In un primo momento era ...

Milan-Napoli - informazioni utili per i tifosi che si recheranno a San Siro : Fino alle 19 di venerdì 22 novembre resteranno in vendita i biglietti del Settore Ospiti di San Siro per Milan-Napoli. La partita è in programma sabato alle 18. E’ possibile acquistare i tagliandi presso i punti vendita Vivaticket, presso Casa Milan, le filiali BPM abilitate, online sul sito acmilan.com tramite il servizio eticketing. Il costo di un biglietto è di 40 euro. Ad esso va applicato il diritto di prevendita. Per il Settore ...

"Abbiamo ricevuto" da Milan e Inter "una lettera formale e ovviamente riceveranno una risposta formale come è giusto che sia, però credo che non si è mai visto costruire uno stadio con le carte bollate". Così l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, ha parlato della lettera che Inter e Milan hanno inviato all'amministrazione

Il Comitato Progetto San Siro, composto da oltre 2400 iscritti, ha presentato al Comune di Milano una lettera con 10 domande sui problemi legati alla costruzione del nuovo stadio e alla riqualificazione della zona San Siro. MilanNews.it ha pubblicato le domande che sono state poste all'amministrazione. «Il Comitato Progetto San Siro, che in un solo

La settimana scorsa il Comune di Milano ha confermato il pubblico Interesse del Nuovo San Siro ma ponendo una serie di paletti a Inter e Milan. Nella tarda serata di ieri i due club hanno inviato una lettera all'amministrazione chiedendo alcune spiegazioni. In particolare, Milan e Inter chiedono chiarimenti sul vincolo architettonico che potrebbe impedire la demolizione del vecchio Meazza. E, di chiarire pure quale dovrebbe essere la nuova

Il tifo nerazzurro continua a spingere l'Inter di Conte. E lo farà anche nella prossima partita casalinga di Lukaku e compagni, fissata per domenica 1 dicembre alle 15.00 contro la Spal. Una gara per cui l'attesa è già alta, tanto che il club nerazzurro ha annunciato che sarà aperto anche il terzo anello rosso, con

Inter e Milan hanno inviato – apprende l'ANSA – una lettera all'Amministrazione Comunale di Milano nella quale le due società chiedono chiarimenti in merito ad alcuni dei punti della recente delibera della Giunta sullo stadio, "potenzialmente critici per la sostenibilità finanziaria del progetto e per il rispetto dei tempi e delle procedure di approvazione". Nel

Calcio : due anni dal tonfo di San Siro contro la Svezia. L’Italia è guarita? : 13 novembre 2017, San Siro: il giorno del grande incubo, il giorno della grande delusione. La Nazionale italiana di Calcio di Gian Piero Ventura fuori dai Mondiali 2018 in Russia, estromessa nel playoff contro la Svezia. Uno 0-0 amaro quello del “Meazza” tra rimpianti, discussioni e polemiche. Due anni sono passati, due anni in cui il Calcio italiano ha imparato la lezione? Difficile da dire, ma guardando ai risultati della ...

Milan e Inter stanno cercando di avere maggiori informazioni sulla riqualificazione dello stadio Giuseppe Meazza – chiesta dal Comune – per capire come procedere. Lo scrive questa mattina "Tuttosport", secondo il quale Palazzo Marino ha chiesto ai club di fare una proposta. Tuttavia, Inter e Milan aspettano indicazioni più precise sul significato di "rifunzionalizzazione", per