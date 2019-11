San Giovanni in Laterano | messa per sette nuovi diaconi

Liliana Segre - il consiglio comunale di Sesto San Giovanni boccia la cittadinanza onoraria. Il sindaco di Biella si scusa : “Sono un cretino” : Niente cittadinanza onoraria di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, per Liliana Segre: martedì sera il consiglio comunale della ex Stalingrado d’Italia ha infatti bocciato la ‘manifestazione di intenti’ presentata dal Movimento Cinque Stelle, accolta da tutta l’opposizione. Una decisione che ha suscitato numerose polemiche, come accaduto a Biella dove il sindaco Claudio Corradino ha dovuto alla fine scusarsi dopo averla ...

Cittadinanza onoraria a Segre - Sesto San Giovanni dice no : "Non ha a che fare con la nostra storia" : Lavinia Greci La maggioranza boccia compatta la proposta arrivata dal M5S e dal Partito democratico. Per il primo cittadino Di Stefano si tratta di una "strumentalizzazione politica" che svilisce il significato dell'onorificenza. Ma le opposizioni insorgono Dopo il caso di Biella, ora il centro della polemica si sposta su Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove l'amministrazione comunale dice no alla Cittadinanza onoraria ...

Perché Sesto San Giovanni - medaglia alla Resistenza - ha negato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre : Bocciata la proposta del M5S. Per il sindaco Roberto Di Stefano (Fi) la senatrice a vita «non ha a che fare con la storia della nostra città». Il Pd: «Motivazione ridicola per una città medaglia d’Oro alla Resistenza»

Nuovo San Siro - Inter e Milan si appellano alla legge sugli stadi e intanto trattano per spostarsi a Sesto San Giovanni : La settimana scorsa il Comune di Milano ha confermato il pubblico Interesse del Nuovo San Siro ma ponendo una serie di paletti a Inter e Milan. Nella tarda serata di ieri i due club hanno inviato una lettera all’amministrazione chiedendo alcune spiegazioni. In particolare, Milan e Inter chiedono chiarimenti sul vincolo architettonico che potrebbe impedire la demolizione del vecchio Meazza. E, di chiarire pure quale dovrebbe essere la nuova ...

Crolli nella facciata della chiesa di San Giovanni a Scicli : Crolli chiesa di San Giovanni: “L’Amministrazione si attivi rapidamente. Proteggiamo i simboli della Città e programmiamo il Post Montalbano”

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Puglia - trema la terra a San Giovanni Rotondo : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata qualche istante fa in Puglia più precisamente sul Gargano a San Giovanni Rotondo. La scossa, di magnitudo 2.2, è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a una distanza da San Giovanni Rotondo di soli 10 chilometri. L’evento sismico è avvenuto alle ore 8,31 di oggi 14 novembre 2019. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati i seguenti: ...

Napoli - video-denuncia dal San Giovanni Bosco : ?«Paziente grave - infermieri al cellulare» : Sabato 9 novembre, ore 15, pronto soccorso del San Giovanni Bosco: Maurizio Zuccaro, un avvocato napoletano che ha sua mamma ricoverata dal giorno prima nel presidio della Doganella, posta su...

Giovanni Vincenti - chi è/ Proprietario cascina esplosa ad AlesSandria ha confessato : Giovanni Vincenti, chi è il Proprietario della cascina esplosa ad Alessandria: il 55enne ha confessato, giorni fa parlava di 'invidia' nei suoi confronti.

Giovanni - 4 mesi - malato e abbandonato La sua casa è l’ospedale Sant’Anna : Il piccolo ha meno di quattro mesi, è nato con la Ittiosi Arlecchino, malattia degenerativa che colpisce principalmente la pelle

Gruppo Cap presenta la biopiattaforma di Sesto San Giovanni : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Dalla piattaforma di sperimentazione avanzata PerForm Water 2030 alla biopiattaforma di Sesto San Giovanni, dal riutilizzo delle acque depurate in agricoltura alla riconversione dei fanghi di depurazione in energia, passando per gli interventi sulla buona governance delle water utilities. Sono 19 gli appuntamenti con le best practice di Gruppo Cap a Ecomondo 2019, la fiera internazionale di riferimento ...