Samsung Galaxy S10 Lite avrà una scheda tecnica da urlo anche secondo l’FCC

Il Samsung Galaxy Fold dei sogni è ufficiale con Snapdragon 855+ - però in Cina : Samsung W20 5G è stato annunciato ufficialmente in Cina e rappresenta una versione rebrandizzata del Samsung Galaxy Fold 5G

Schermo a 120 Hz e batteria maggiorata : questo Samsung Galaxy S11 inizia a fare paura : Nuovi rumor legati alla possibile capacità della batteria e all'utilizzo di uno Schermo a 120 Hz, dipingono un S11 davvero stratosferico rispetto al predecessore.

Gli store online cominciano a prepararsi al Black Friday : oggi in offerta HONOR View20 - Huawei P30 Lite - Samsung Galaxy Note 10+ e tanti altri : Con il Black Friday alle porte, gli sconti online tornano alla grande, con offerte su HONOR View20, Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy Note 10+ e tanti altri

Samsung Galaxy Celebration Box è il miglior regalo di Natale per i fan dell'azienda : Samsung Galaxy Celebration Box è ufficialmente disponibile all'acquisto in Italia ed è senza dubbio il nuovo miglior regalo di Natale per gli appassionati del mondo Samsung: Galaxy Note 10+, Galaxy Buds e Galaxy Watch Active 2 tutti in un unico pacchetto a prezzo speciale!

Samsung Galaxy Note 10+ - a dicembre arriva l’edizione Star Wars : In attesa di scoprire come si chiuderà definitivamente una delle saghe di fantascienza più amate di tutti i tempi con l’ultimo capitolo Star Wars – L’Ascesa di Skywalker, gli appassionati potranno consolarsi regalandosi un Samsung Galaxy Note 10+ a tema. Il colosso coreano infatti ha annunciato ufficialmente l’imminente disponibilità dell’edizione speciale dedicata al popolare franchise cinematografico. Il Galaxy Note10+ Star ...

Dal 22 novembre il volantino Unieuro Addams Black Friday : Samsung Galaxy S10 - iPhone XR e Huawei P Smart 2019 : Immaginiamo non vedevate l'ora di dare un'occhiata al volantino Unieuro 'Addams Black Friday', che precisiamo partirà il 22 novembre e resterà valido fino al 2 dicembre 2019. Continua con nuove impressionanti offerte la campagna promozionale del noto megastore, i cui prezzi ci sono parsi veramente degni di nota (al di là della distinzione che in genere viene fatta tra le catene fisiche ed i negozi online). In particolare, il volantino Unieuro ...

Prima del previsto Android 10 su Samsung Galaxy S10 e Note 10 : nuove ipotesi di uscita : Ci sono notizie incoraggianti da prendere in considerazione in queste ore per gli utenti che negli ultimi mesi hanno acquistato un Samsung Galaxy S10 o un Note 10 e che, al contempo, sono in attesa di scaricare la versione stabile dell'aggiornamento con Android 10. Dopo aver analizzato le ultime novità sullo sviluppo delle due beta, come avrete notato pochi giorni fa sulle nostre pagine, ci sono i presupposti per avanzare le prime ipotesi a ...

Android 10 strizza l'occhio ai Samsung Galaxy Note 9 - ma non ci sono novità per la serie Galaxy S9 : Samsung avvia il rilascio della prima beta di Android 10 con la One UI 2.0 per i Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S10 Lite è sempre meno "lite" con Snapdragon 855 e tripla fotocamera : Samsung Galaxy S10 Lite sempre più vicino e sempre meno "Lite", almeno in base alle ultime indiscrezioni: il nuovo smartphone di fascia alta potrebbe arrivare tra qualche settimana con specifiche davvero interessanti.

Almeno 3 motivi per non credere al Samsung Galaxy S8 con aggiornamento Android 10 : Sta tenendo banco in questi giorni la storia del Samsung Galaxy S8 e della sua possibile compatibilità con l'aggiornamento Android 10. Un lampo di luce fatto di speranze inattese per chi dispone ancora del top di gamma 2017, nonostante il prodotto non sia mai apparso fino alla scorsa settimana in elenchi ufficiosi o ufficiali. Poi la svolta data dalla notizia che anche noi abbiamo riportato ieri, sollevando tutti i dubbi del caso, grazie al ...

Android 10 sembra sempre più vicino per la serie Samsung Galaxy Note 10 e Redmi Note 8 Pro : L'importante aggiornamento ad Android 10 sembra proprio dietro l'angolo per la serie Samsung Galaxy Note 10 e Redmi Note 8 Pro.

Pioggia di aggiornamenti in casa Samsung : tocca a Galaxy Note 9 - Galaxy S8 - S8+ e tanti altri : Sono in rilascio nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S8, S8+, Galaxy A8 (2018), Galaxy A8+, Galaxy J6+, Galaxy A20e e Galaxy A30.

Samsung Galaxy A11 punta tutto su Android 10 e il Galaxy A80 passa dal TENAA nella variante da 256 GB : Secondo gli ultimi rumor il Samsung Galaxy A11 dovrebbe montare Android 10 al lancio e il Galaxy A80 con 256 GB di storage appare su TENAA

Gli smartphone pieghevoli secondo Samsung : la creazione del Galaxy Fold : Inutile negarlo, gli smartphone pieghevoli saranno il futuro. Forse non andranno a sostituire completamente gli attuali dispositivi e, se dovesse succedere, non accadrà tra uno o due anni, ma il processo ormai è già iniziato. Samsung, cosi come altri produttori tra cui Huawei e Motorola, hanno iniziato a esplorare qualcosa di nuovo. Questi nomi hanno […]