Salvini a Sorrento | protesta coi «fravagli» e a Napoli striscioni in Galleria

I "Fravagli" - le sardine di Sorrento - aspettano Salvini : "Gli regaleremo un libro" : Viaggiano in rete, entrano in contatto tramite Facebook e poi arrivano in piazza. L’onda lunga delle sardine, dopo le piazze di Bologna e Modena, sta arrivando a Palermo passando per Sorrento, pronta a invadere tutta Italia fino a giungere a Milano e forse anche a Roma. “Ovunque Matteo Salvini andrà, troverà una rete autoorganizzata”, spiega Mattia Santori, uno dei quattro ragazzi ideatori di questo movimento che ...