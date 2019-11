Sala | «Sì al nuovo San Siro ma seguendo le regole»

San Siro - la Giunta di Sala apre a Milan e Inter. "Nuovo stadio - ecco a quali condizioni" : La delibera del Comune di Milano, che ha mostrato pubblico interesse per il progetto di Milan e Inter di costruire un nuovo stadio, impone delle condizioni alle società e traccia il destino dell'attuale impianto sportivo di San Siro. Innanzitutto la Giunta ha dato il suo placet al progetto dei club

Si farà il nuovo Stadio a Milano - arriva l’ok del Comune. Giuseppe Sala : “No a opere fuori dal piano”. E il Meazza : La Giunta del Comune di Milano ha dato il via libera per la realizzazione di un nuovo Stadio nel capoluogo meneghino sulla base di quanto proposto da Milan e Inter. Il Sindaco Giuseppe Sala è però stato chiaro su un punto: “Eventuali altre opere come spazi commerciali, uffici, hotel, avranno l’autorizzazione solo nella misura prevista dal corrente Piano di Governo del Territorio del Comune”. Il primo cittadino ha ribadito la volontà di ...

Sala : "Sì al nuovo San Siro" Ma è stop per negozi ed hotel : La Giunta del Comune di Milano ha deliberato il pubblico interesse alla proposta di Milan e Inter sullo stadio. Ma pone dei paletti sulle opere Segui su affaritaliani.it

Beppe Sala ha spiegato qual è il problema con il nuovo stadio di Milano : Ha detto che il problema non è lo stadio ma il fatto che intorno Inter e Milan vorrebbero costruire «hotel, uffici e centri commerciali»

Milano - sì del consiglio a un nuovo stadio : “Ma non si abbatta il Meazza”. Ma Sala ai club : “Cambiare progetto - così è inaccettabile” : Avanti col progetto del nuovo stadio di Milano di Milan e Inter, ma a patto che non si abbatta il vecchio impianto di San Siro, il Giuseppe Meazza. E’ su questo punto che il consiglio comunale di Milano ha dato il via libera alla mozione della maggioranza di centrosinistra con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti: tra questi ultimi alcuni consiglieri di Forza Italia e Milly Moratti che invece è stata eletta nel Pd e come noto ...

Nuovo stadio San Siro - Sala : “Il nostro è un sì condizionato. Non è accettabile il progetto come è oggi” : “È un sì condizionato“, da 16 paletti dettati dal Consiglio comunale. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della votazione sul progetto di Milan e Inter per il Nuovo stadio di San Siro. La maggioranza si è espressa sul documento 8 dell’ordine del giorno con 27 voti a favore: la demolizione totale del Meazza è quindi superata. Il prossimo passo sarà la dichiarazione di pubblico interesse, che spetta alla ...

Proteste Cile - dal caroprezzi alla corruzione fino ai Salari bassi : ecco perché il Paese è diventato il nuovo fronte caldo del Sudamerica : Incendi, scontri, stato d’emergenza, coprifuoco: è una situazione che in Cile non si viveva da decenni, che riporta indietro ai tempi della dittatura di Pinochet. Eppure, quella che fino a poco più di un paio di giorni fa il suo presidente aveva definito come “un’oasi di pace” nel turbolento Sudamerica ha manifestato con forza il suo profondo malcontento per le profonde disuguaglianze sociali. Da tempo si succedono Proteste per i ...

La Regina Elisabetta cerca un nuovo maggiordomo (ma la paga è inferiore al Salario minimo) : Da un annuncio di lavoro pubblicato dalla famiglia reale inglese tutto ci si potrebbe aspettare tranne uno stipendio misero. Invece, sembra proprio che l’ultima posizione lavorativa aperta preveda un compenso al di sotto del salario minimo. La Regina sta cercando un nuovo maggiordomo: quest’ultimo dovrà lavorare sette giorni su sette a Buckingham Palace, per poco più di 1700 sterline al mese.La notizia è stata ...

Il nuovo palazzo di giustizia di MarSala - che sarebbe piaciuto a Borsellino : A cinquant'anni dall'inaugurazione va in archivio il palazzo di giustizia di Marsala, quello in cui sono stati processati i familiari del latitante Matteo Messina Denaro e in cui lavorò il magistrato Paolo Borsellino, fino a poche settimane prima della strage di via d'Amelio. La struttura, già in funzione come istituto scolastico, fu adibita a Tribunale nel 1969. Già da alcuni mesi era in corso il trasloco nella nuovo palazzo di ...

Giustizia : inaugurato nuovo Tribunale di MarSala - Bonafede 'Rappresenta la nuova visione' (2) : (Trapani) - Molto sentito anche l'intervento del Procuratore di Marsala, Vincenzo Pantaleo: "La corruzione è un fenomeno molto diffuso, è fortemente radicata in questo territorio in cui ci sono i mandamenti di Castelvetrano e di Mazara del Vallo". Mentre il consulente della Commissione antimafia, in

Bonafede inaugura nuovo tribunale MarSala : Masrala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Ci sono voluti quasi 15 anni, ma alla fine è arrivato il giorno dell’inaugurazione del nuovo tribunale di Marsala. Qui, dove Paolo Borsellino è stato Procuratore, prima di essere ucciso in via D’Amelio. E c’è proprio la sua fotografia, in bianco e nero, a campeggiare sul cornicione all’ingresso. Insieme con la fotografia di ...

Nuovo San Siro - Sala : «Proteste? Ci vuole pazienza» : Nella serata di ieri, Milan e Inter hanno incontrato nella sede del Municipio 7 i residenti nella zona di San Siro. Un faccia a faccia carico di proteste da parte dei cittadini, che hanno contestato le squadre presentandosi con alcuni cartelloni lasciati a terra con frasi come “No stadio a 30 metri dalle case”. A […] L'articolo Nuovo San Siro, Sala: «Proteste? Ci vuole pazienza» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...