Russia | torna lo scandalo doping | Olimpiadi ed Europei a rischio

LIVE Italia-Russia - Europei curling 2019 in DIRETTA. Retornaz si riscatta - azzurri vicini al primo successo : 6-4 dopo otto end : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20: End 9: Italia a punto dopo i due lanci di Gonin 11.17: ARRIVA IL DOPPIO PUNTO PER L’ITALIA CHE SE NE VA! Glukhov non riesce a spazzare via le stone azzurre e l’Italia vola sull’8-4 11.12: Doppia stone azzurra a punto quando manca l’ultimo lancio di Retornaz e Glukhov 11.04: Italia a punto dopo 4 stone, guardia centrale e a destra per la Russia 10.58: SI riscatta ...

Russiagate - il giallo dell'audio del sedicente Mifsud : "Fatemi tornare a vivere" : Un uomo che dice di essere il "professore" invischiato nelle trame tra Roma e Mosca invia una registrazione a Repubblica con la sua verità. Mistero sull'autenticità del file

BoRussia Dortmund-Inter : Reus in dubbio - torna Sensi : Si preannuncia un match al cardiopalma quello in programma questa sera tra Borussia Dortmund e Inter. I nerazzurri saranno chiamatati alla prova del nove in un Westfalenstadion gremito dove ad attenderli ci sarà un Borussia Dortmund agguerito. La gara è valida per il quarto turno della fase a gironi della Champions League. Le due compagini si trovano entrambe a quattro punti in classifica dietro al Barcellona che stasera affronterà lo Slavia ...

Toh - tornano i Dukes : gli hacker del Russiagate minacciano le elezioni Usa 2020 : Sicurezza online, Foto di Darwin Laganzon da Pixabay Bratislava – “I Dukes non sono tornati – non sono mai andati via”. Chiamateli Dukes, Yttrium o con il famigerato nome dei Cozy Bear: loro saranno sempre Apt29, ossia un gruppo classificato advanced persistent threat, “minaccia informatica avanzata e persistente” e ritenuto collegato ai servizi segreti russi. Con la sigla Cozy Bear è ritenuto infatti autore, nell’estate 2015, ...

Belpietro contro Conte sul Russiagate : 'Rischia di tornare a fare quel che faceva prima' : Duro affondo di Maurizio Belpietro nel suo editoriale pubblicato nel numero di oggi 27 ottobre de La Verità: il direttore infatti attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ironicamente soprannominato "Giuseppi", sulla vicenda del Russiagate, che coinvolge sia i servizi di intelligence statunitensi che quelli italiani. Secondo il giornalista, Conte potrebbe rischiare grosso, e da "avvocato dal popolo", potrebbe tornare a vestire i panni ...

Lautaro e Candreva piegano il BoRussia - Inter torna in corsa : L'Inter batte il Borussia Dortmund con un gol di Lautaro Martinez a meta' del primo tempo e la rete nel finale di Antonio Candreva

Cosa non torna nella ricostruzione di Conte sul Russiagate : dal ruolo di Mifsud alle richieste USA : Il premier riferisce al Copasir sul cosiddetto Russiagate. Prima davanti ai parlamentari e poi con la stampa, Conte prova a chiudere il caso degli incontri tra i nostri servizi segreti e il ministro della Giustizia Barr, arrivato a Roma per indagare sul misterioso del professore maltese Mifsud al centro dello scandalo. Ma anche dopo la ricostruzione di Conte, molte questioni rimangono aperte. E dagli Usa si attende la possibile pubblicazione del ...

Matteo Salvini inchioda Giuseppe Conte : "Neanche un colpo di telefono". 007 e Russiagate - cosa non torna : "Assolutamente no. A Ferragosto ero a Castel Volturno". Matteo Salvini, ospite di Agorà su Raitre, smentisce categoricamente che il premier Giuseppe Conte abbia avvisato l'allora ministro dell'Interno dei contatti avvenuti tra gli 007 italiani ed esponenti del governo americano per carpire informazi

Valtteri Bottas F1 - GP Russia 2019 : “Tornati alla doppietta dopo gare difficili - contento del secondo posto” : Valtteri Bottas ha conquistato il secondo posto nel GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si è disputata a Sochi. Il pilota della Mercedes, scattato dalla quarta posizione, è riuscito a risalire la china approfittando del problema tecnico di Sebastian Vettel e lasciandosi alle spalle Charles Leclerc che si è tenuto dietro con grande caparbietà nel finale. Il finlandese ha analizzato la sua gara poco prima di salire sul podio: “La ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : Sebastian Vettel un bomber che è tornato al gol vincendo : Il ritorno alla vittoria, in quel di Singapore, avrà dato sicuramente nuovo smalto a Sebastian Vettel che ora potrà riprovarci anche in Russia, per il GP di Sochi. Il teutonico è stato intervistato da Sky e il paragone che è stato fatto è quello di un bomber che torna al gol dopo un periodo di delusioni. Sentiamo le parole del tedesco alla vigilia della corsa russa. VIDEO F1, GP Russia 2019: Vettel UN bomber CHE TORNA AL GOL FOTOCATTAGNI

Migranti - Conte : “Salvini critica l’accordo? Non si può negare passo avanti”. E torna a chiedere chiarimenti su rapporti Russia-Lega : L’accordo sui Migranti siglato a Malta nei giorni scorsi, secondo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte “è storico”. E anche se per Matteo Salvini “è una fregatura”, “ritenere che questo non sia un passo avanti, non penso sia sostenibile”. “Rispetto le opinioni di tutti”, ha detto parlando a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, “però vorrei rimarcare che ...