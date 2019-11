Rugby | ufficializzato lo staff tecnico per il Sei Nazioni 2020 | la Nazionale Italiana

Fonte : sportfair

(Di giovedì 21 novembre 2019) La FIR hala composizione delloper il prossimo Sei, Franco Smith nominato ct ad interim La Federazione, successivamente alla richiesta di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale presentata dal CommissarioConor O’Shea, sentito il parere della Direzione Tecnica, hala composizione dellodella Squadraper il Guinness Sei. Loper la finestra interdi febbraio-marzo sarà guidato da Franco Smith in qualità di capo allenatore, affiancato da Giampiero De Carli per gli avanti e da Marius Goosen per la difesa, mentre Pete Atkinson coordinerà insieme a Giovanni Sanguin la preparazione fisica. La Federazione proseguirà contestualmente il processo di definizione dellodella Squadraper il quadriennio-23, che sarà in carica a partire dall’1 ...